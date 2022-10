Kiderült, miért hajtott a bokszba Max Verstappen az időmérő végén, és hogy ki hibázott!

Max Verstappen a szingapúri időmérő legvégén két szektor után 7 tizedmásodperces előnnyel hajtott a harmadik szektorban, amikor a csapata arra utasította, hogy jöjjön be a bokszba.

Ekkor még nem lehetett tudni, hogy mi az oka a szokatlan kérésnek, a legvalószínűbb magyarázatnak viszont az tűnt, hogy nem maradt elég üzemanyag a regnáló világbajnok kocsijában.

Még több F1 hír: Árva gyermekek tervezték Albon árverésre kerülő szingapúri F1-es sisakját

Az időmérő után a holland versenyző a Sky Sportsnak megerősítette, hogy valóban nem volt elég üzemanyag az autójában, és hogy a csapata hibázott:

„Már az előző körben is azt mondták, hogy szakítsam meg a körömet, és ez még rendben is volt, de aztán az utolsó körömben is azt mondták, hogy be kell jönnöm a bokszba, és akkor jöttem rá, hogy mi folyik itt.”

„Elfogyott az üzemanyag. Ez hihetetlenül frusztráló, és nem szabadna ilyennek történnie. Még ha nem is tankolsz eleget, az időmérő folyamán így is nyomon lehet követni, hogy mennyi üzemanyag maradt a kocsiban – tehát ezt már korábban is látnunk kellett volna.”

„Egyáltalán nem vagyok elégedett, és tudom, hogy ez egy csapatsport, és én is és a csapat is hibázhat, de ez nem elfogadható. Természetesen tanulunk az esetből, de ennek nem kellett volna megtörténnie.”

Hamiltont beidézték a versenybírók Szingapúrban!