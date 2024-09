Kiderült, kit fog szponzorálni a jövőben a Ferrari egykori partnere

Egyre nagyobb jelentősége van az Egyesült Államoknak a Forma-1 számára, ez volt az egyik nagy tényező abban, hogy a Santander a sportág hivatalos támogatója lett, árulták el a Motorsport.comnak. A Santander több évre szóló szerződést írt alá a sorozattal, mely 2025-ben, a bank Ferrarival kötött szponzori megállapodásának lejárta után lép életbe.

A Ferrari és a Santander múlt héten jelentették be, hogy különválnak útjaik és az is kiderült, hogy a jövőben az UniCredit lesz helyettük az olasz gárda szponzora. A Santander, mely már 2006 óta van jelen a sportágban és volt már a McLaren, a Ferrari és a Brit Nagydíj támogatója is, szintet lép azzal, hogy a bajnokság partnere lesz.

Mivel a vállalat 2024-ben az Egyesült Államokban is útnak indítja az Openbank nevű digitális bankját, az, hogy a nevük sokkal inkább szem előtt lesz Miamiban, Austinban és Las Vegasban jó hír a vállalatnak, mondta el Manuel Cendoya, a Santander globális kommunikációs igazgatója a Motorsport.comnak.

„Minden országban, ahol van futam, az F1-en kötelező a jelenlét, ezek nemzeti események. A Liberty remek munkát végzett, a Formula One Management szerepe drámaian megváltozott, a sportág nyitottabb és népszerűbb, globálisabb lett.”

„Persze a fő oka annak, hogy a Ferraritól a Formula 1-hez mentünk az, hogy relevánsabbak szeretnénk lenni az Egyesült Államokban, ami szintén nagyon fontos most az F1-nek. A három nagydíjat, főleg a Las Vegas-it és a texasit ki tudjuk majd használni, ezért akartunk globális partner lenni – tehát minden piacon, ahol jelen vagyunk, nagyon aktívak szeretnénk lenni.”

A sajtóközlemény azt is megerősítette, hogy „a bank logója ott lesz a pálya mellett számos versenyen a szezon alatt, melyek a Santander fő piacain kapnak helyet: Az Egyesült Államokban, Mexikóban, Spanyolországban, Brazíliában és az Egyesült Királyságban, többek között. A bank emellett a Forma-1-es szurkolókat exkluzív tartalmakkal és eseményekkel szórakoztatja a megállapodás ideje alatt.”

A szerződésről az FOM elnöke, Stefano Domenicali elmondta: „Felvillanyoz, hogy a Santander, egy hihetetlen globális márka a Forma-1 Hivatalos Partnere lesz. a Santandernek büszke történelme van sportágunkban és tudják, hogy az általunk nyújtott hatalmas platform felerősítheti történetüket az ügyfeleknek szerte a világon.”

Bár ma már egy globális márkává nőtte ki magát, a Santander gyökerei Észak-Spanyolországból erednek és értesüléseink szerint a dolgok jelenlegi állása szerint ők lennének a madridi és barcelonai futam főtámogatói is, amennyiben mindkettő helyet kap a 2026-os Forma-1-es versenynaptárban.