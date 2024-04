Kiderült, kell-e javítani Albon Williamsének vázát

A váznak a jobb első része sérült meg, amikor Albon a gumifalba fúródott a Daniel Ricciardo RB-jével való koccanás után – videó itt. A csapat, mely a Miami Nagydíjig tartalék nélkül marad, bízik benne, hogy időben meg tudják majd csinálni azt és Sanghajban már ott lesz a Kínai Nagydíjon.

Az utóbbi három versenyhétvégén ez volt a csapat harmadik nagy balesete. Ausztráliában Albon csapódott a falba az első szabadedzésen, ezután kellett átvennie Logan Sargeant autóját, míg az amerikai a garázsból nézte végig a futamot.

Szuzukában az amerikain volt a sor, hogy az első szabadedzésen összetörje az autót és bár az ő váza érintetlen maradt, így is drága mulatság volt a javítás, többek között a váltó is megtört, így erre is erőforrásokat kell fordítani a grove-i gyárban.

A csapatfőnök, James Vowles már pénteken elmondta, hogy Kínába is csak két vázzal érkeznek: „A harmadik, egyelőre úgy néz ki, Miamiig nem lesz velünk, szóval sokára jön. Ami azt illeti, ha minden erőforrásunkat erre állítjuk rá, akkor nagyjából 8-10 hét kell ahhoz, hogy nulláról százra megépítsünk egyet.”

„Ennyi kell ahhoz, hogy legyen egy harmadik vázunk. Az elsőket még ennél is több idő megépíteni, mert meg kell tanulni a folyamatot. Nyilván nálunk nem az egész szervezet ezen dolgozik, egyszerre készítjük a vázat és a fejlesztéseket és próbálunk minél több dolgot áttolni.”

„A mi konkrét esetünkben sosem az volt a terv, hogy három vázzal jövünk ide, már az év elején hármat akartunk. Egyszerűen csak túlterhelődött a rendszer, túl bonyolult az autó és túl sok dolgot akartunk áttolni egyszerre. Csak hogy érzékeltessem, mennyire hihetetlen bonyolult, a váz több ezer darab alkatrészből tevődik össze, amiket egyszerre próbálunk összerakni.”

Albon elismerte, már a szuzukai baleset közepette is annak esetleges következményeire gondolt: „Azonnal, már akkor, amikor a fal felé tartottam. Pontosan ez az, amire nincs szükségünk. Az ütközés maga viszonylag alacsony sebességnél történt, a probléma inkább az volt, ahogy eltaláltam a falat.”

„Általában ezeket a műanyagszerű falakat találjuk el, de ez sokkal jobban be volt ásva és nagyon durván állítja meg az autót. Ezek azok, amiktől félek, de nem magam miatt, hanem az autó miatt, mert itt azért rendesen össze lehet törni.”

Arról, hogy Ricciardo hogy látta az esetet, itt írtunk.