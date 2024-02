Kiderült, hogyan venné elejét Bahrein az újabb kínos bakinak

A bahreini szezon előtti teszteket már kétszer is meg kellett szakítani piros zászlóval amiatt, mert a 11-es kanyar külső részénél található vízelvezető burkolat fellazult. Ennek oka a ground effect kocsik erőteljes padlólemez alatti aerodinamikája, amely megterheli a csatornákat és azok környezetét.

A pilóták hajlamosak arra, hogy szélesen vegyék a 11-es kanyart, hogy minél nagyobb lendülettel tudjanak bemenni az azt követő balos kanyarba, így gyakori, hogy ráhajtanak a kerékvetőkre és átfutnak a vízelvezetőn.

A teszt második napján Hamilton hajtott rá úgy erre a területre, hogy fellazult a fedél, míg a harmadik, utolsó napon Perez tett így. A második napon 90, a harmadik napon 75 percet csúszott emiatt a program, így egyik napot sem az eredeti tervek szerint folytatták le – ma ezért nem lesz ebédszünet, egyben megy le az egész tesztnap.

És mivel az F1 jövő héten is Bahreinben lesz, ahol a szezonnyitó versenyt rendezik, komoly aggodalmat keltett, hogy hasonló baki történjen az éles versenyhétvégén is – tavaly Las Vegasban volt ilyen probléma, amelyben Sainz autója sérült meg.

A Motorsport.com úgy tudja, hogy a bahreini tesztek befejezése után a pálya kivitelezői betonnal fogják feltölteni a pálya körüli vízelvezető csatornákat, hogy a nagydíjhétvégén egyik se lazuljon fel.

Ez a megoldás azért valósulhat meg, mert az időjárás-előrejelzés szerint a hétvége egyik napján sem fog esni az eső. De felmerültek alternatív módszerek is a probléma elkerülésére, amelyeket eközben folyamatosan vizsgálnak.

A Motorsport.com információi szerint az FIA kivizsgálja, hogy a pilóták jobban feszegetik-e a pályahatárokat a 11-es kanyarban, mint korábban. Újranézve Verstappen tavalyi pole-körét, egyértelmű, hogy korábban is hasonlóan használták a pályát, és ez nem egy 2024-es újdonság.

Az irányító testület, amely a tesztelés során inkább tanácsadói szerepet tölt be, dönthet úgy is, hogy a jövő heti nagydíjra átfestik és áthelyezik a pályahatárt jelző fehér vonalat, hogy a pilóták egyáltalán ne mehessenek rá. Hasonló megoldást vezettek be a 2023-as Katari Nagydíjon is, amikor a Pirelli-gumik nem bírták a kerékvetők ismételt nagy ütéseit nagy sebességnél.

