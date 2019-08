Kiderült, hogy Räikkönen utasítások nélkül vezet: nem semmi!

Kimi Raikkonen a mezőny legidősebb tagjaként a legnagyobb tapasztalattal is rendelkezik. 2007 Forma-1 világbajnoka azonban még mindig gyors, és versenyképes, valamint ha megnézzük az Alfa Romeo eredményeit, akkor láthatjuk, hogy ő az, aki a hátán cipeli a régi-új csapatát, mellyel 2020 év végéig kötött megállapodást, tehát minden bizonnyal a következő évben is ott lesz a rajtrácson.

Räikkönen népszerűsége mondhatni töretlen a rajongók körében, akik imádják a stílusát, ami sokszor a volán mögött is érvényesül. Kimi nem az a fajta versenyző, aki sokat kommunikál, és valami hasonlót vár el a csapatától is, amikor versenyez. Talán a finn az, aki a leginkább megszűri az információkat, és mint azt Beat Zehnder, az Alfa Romeo csapatmenedzsere a német Auto Motor und Sportnak elárulta, Räikkönen utasítások nélkül vezet.

A tapasztalt versenyző jelenleg a 8. helyen áll 31 megszerzett ponttal, így csak Carlos Sainz van előtte a középmezőnyből, aki 58 egységet gyűjtött a nyári szünet előtt. Räikkönen nagyon hatékony, mert a 12 versenyből 8 alkalommal volt pontszerző. Valójában kilencszer volt ott a TOP-10-ben, de Németországban büntetést kapott a csapat, és noha a vezetőség fellebbezést nyújtott be, amit szeptember végén Párizsban fognak tárgyalni, nem valószínű, hogy a két versenyző vissza fogja kapni a pontjait.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C38, on the grid with mechanics Fotó készítője: Sam Bloxham / LAT Images

Ha ezt vesszük alapul, akkor Antonio Giovinazzi idén csak egyszer volt pontszerző, és akkor is a 10. helyen ért célba, még az Osztrák Nagydíjon, de Zehnder elmondása szerint a Ferrari juniorja egyre jobb, és fontos megjegyezni, hogy technikai gondjai is voltak az idény során, ami nem segített a helyzetén, de azt mindenki elismeri az Alfa Romeónál, hogy Räikkönen a vezér.

A Magyar Nagydíj időmérő edzése során pont az Alfa Romeo nehezítette meg Giovinazzi életét, amikor nem tájékoztatták arról, hogy a mögötte érkező Lance Stroll gyors körön van. Mások pedig erre azt mondják, hogy a tapasztalt Kimi csak belenézett volna a visszapillantó tükrébe, és látja a társa érkezését.

A 39 esztendős finn már nem a leggyorsabb, de minden versenyhelyzetben beveti a rutinját, amiből rendre sokat profitál. Mindeközben a csapatnak nincs szüksége arra, hogy távolról irányítsa őt, amit maga Zehnder erősített meg: „Kimi mindent egyedül csinál és mindent ért. A mérnökök megvitatják egymással, hogy milyen motorbeállításokra van szükség, addig Kimi ezt önállóan teszi meg. Pontosan tudja, hogy mit és mikor kell tennie.” Más szavakkal Räikkönen elsajátította a rendkívül összetett hibrid technológiát, és nincs szüksége segítségre.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C38, leads Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19 Fotó készítője: Sam Bloxham / LAT Images

Az Alfa Romeo a büntetése miatt csak a 7. helyen áll 32 ponttal, miközben a McLaren már 82 egységet számol a 4. pozícióban. A rivális elismeri a britek tempóját. „A McLaren már egy saját kategóriában versenyez, és a három legjobb csapat mögött vannak. Mögöttük pedig érkeznek a többiek.”

Räikkönen legutóbb a gumik területén is bizonyította a képességeit, miután kiderült, hogy a közepes gumikat saját maga választotta ki a második etapra. Ez pedig egy 40 körös etapot jelentett, de a sebessége továbbra is ideális, gyors volt. Ez volt a kulcsa annak, hogy maga mögött tartsa Valtteri Bottast a 7. helyen. „Ez csak az ő döntése volt, hogy közepesre vált át. Mindenki körülötte keményen folytatta. Ennek eredményeként jó volt a tapadása a 14-es kanyarból kihajtva, ami elegendő volt ahhoz, hogy Bottasnak semmilyen módon ne adjon lehetőséget az előzésre. A kemény keveréken nem ez lett volna a helyzet.”

Az Alfa Romeo teljesítménye hektikus, mivel Spanyolország és Kanada között sokat szenvedtek, de azóta ismét jobb a helyzet. Pár héttel ezelőtt pedig az autó hirtelen az egyik leggyorsabbá vált a középmezőnyben. Mogyoródon egy új hátsó szárnyat is bevetettek, valamint a motor burkolata alatt is történtek változtatások. A frissítések kezdik meghozni a tempót, és Spában, valamint Monzában igen jó esélyeik lehetnek a nyári szünet után. A Magyar Nagydíj első szabadedzésén külön erre a két hétvégére is teszteltek, ami egy specifikus hátsó légterelőt jelentett. A cél a maximális végsebesség elérése volt, mivel Belgiumban és Olaszországban ennek óriási szerepe lesz.

