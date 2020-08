Kiderült, hogy keresztbe tesz-e a McLaren Alonsónak

A kétszeres Forma–1-es világbajnok jövőre visszatér a királykategória mezőnyébe a Renault színeiben, miután 2018 végén elhagyta a sportot és a McLarent, hogy utána megnyerje a Le Mans-i 24 órás versenyt második alkalommal is, valamint bemutatkozzon a Dakar-ralin.

A McLarentől azonban nem szakadt el, hiszen tavaly a britekkel próbálta meg kvalifikálni magát az Indy 500-ra, ebben a hónapban pedig újabb próbát tesz majd a híres amerikai versenyen, hogy teljesítse a motorsportok nem hivatalos tripla koronáját.

A 2020-as Indy 500 után Fernando Alonso fókusza az F1-es visszatérésre terelődik majd át, ami egy ideig megálljt parancsolhat indianapolisi álmainak. Ennek ellenére jövőre kihasználhatja, hogy 2021-ben furcsa módon nem azonos napon rendezik majd meg az Indy 500-at és a monacói futamot, hanem egy hét eltéréssel. A Monacói Nagydíjat május 23-án, az Indianapolisi 500 mérföldes versenyt pedig május 30-án tartják meg.

Bár jövőre a monacói futam az Indy időmérő edzésével fog ütközni, a szabályok lehetővé teszik, hogy egy másik pilóta kvalifikálja magát a versenyre, amennyiben Alonso úgy dönt, hogy részt vesz az amerikai viadalon.

A McLarennek már saját IndyCar csapata is van Arrow McLaren SP néven, amelyet a Schmidt Peterson Motorsportsal közösen futtatnak, Zak Brown pedig elmondta, hogy a csillagok szerencsés együttállása esetén szívesen látnák Alonsót a csapatukban Indianapolisban.

„A mi szemszögünkből nézve a versenyek nem ütköznek. Az Indy 500 lebonyolítása értelmében az autók kvalifikálnak, nem a versenyzők” – mondta Brown.

„Szóval ez egyértelműen terítéken van nálunk, főleg úgy, hogy addigra már több tapasztalata lesz. Ha részt szeretne venni a 2021-es Indy 500-on, és a szerződése lehetővé teszi ezt számára, – nem tudom, hogy mi áll a szerződésében – akkor megtörténhet az, hogy valaki más vesz részt az időmérőn.”

Fernando Alonso, No. 66 Ruoff Mortgage Arrow McLaren SP Chevrolet Fotó készítője: Arrow SPM

„Nyilván meg kéne néznünk, hogy csapatként hogy állunk, de ez mindenképpen olyasmi, amit nem elleneznék. Ha lenne üres ülésünk, és Alonso versenyezni akar Indyben, és ezt engedélyezik is neki 2021-ben, akkor megvalósulhat a dolog.”

Alonso még várja, hogy az Egyesült Államokba utazhasson, hogy elkezdhesse felkészülését az idei Indy 500-ra, de a vírushelyzet lassítja a szükséges engedélyek jóváhagyását, amelyek ahhoz kellenek, hogy beléphessen az országba.

Brown azonban elmondta, hogy ez az ügy már megoldódott, és Alonso a jövő hét folyamán már útnak indulhat Amerika felé. Az IndyCar már szembesült hasonló gondokkal, amikor segítséget nyújtott két teljes szezonos pilótának, Rinus VeeKaynek (holland) és Alex Palou-nak (spanyol), hogy beutazhassanak Mexikóból és Spanyolországból a texasi fordulóra.

Fernando Alonso, No. 66 Ruoff Mortgage Arrow McLaren SP Chevrolet Fotó készítője: Arrow SPM

„Nem vagyok szakértő, ezért lehet, hogy nem vagyok teljesen pontos, de két különböző vízum van, amellyel sportolóként beléphetsz az országba” – magyarázta Brown. „Ő ugyanúgy beléphet az USA-ba, mint én, de nekem van amerikai útlevelem, viszont van egy másik szintű útlevél is, amely a profi sportolóknak kell, ezt viszont még nem kapta meg.”

„Ezt Kalifornia államban kell megszerezni. Ők pedig akkor válaszolnak, amikor idejük engedi, és miután ezt megkapta, még el kell vele mennie a madridi nagykövetségre, hogy ott is jóváhagyják. Tehát nincsen semmi probléma, csak a helyzet most egy kicsit kaotikus az Egyesült Államokban, és végig kell menni a sok kormányzati procedúrán, és ez időbe telik. Most már azonban minden adott számára” – zárta gondolatát Zak Brown.

Ajánlott videó: