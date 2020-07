Kiderült, hogy a Ferrari miért volt lassabb pénteken, valamint Leclerc és Vettel megértette a figyelmeztetést

A Ferrari monacói versenyezője levelet kapott az FIA-tól, miután a közösségi médiában kikerült egy kép, ahogy otthon tartózkodik a két osztrák esemény között. Előtte a német világbajnok csaptattársát kellett figyelmeztetni, mivel Dr. Helmulmut Markóval és Christian Hornerrel beszélgetett a Red Bull Racingnél, és senki sem viselt maszkot, megszegve ezzel a szigorú „buborékszabály”, ami elválasztja egymástól a csapatokat.

Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnöke elmondta, ezek az instrukciók Leclerc és Vettel részére is figyelmeztetőjellegűek voltak, hangsúlyozván hogy mennyire fontos ott lenniük és betartaniuk a szabályokat. A csapatfőnök azt is hangsúlyozta, hogy szerinte is szigorúnak kell lenniük ezeknek a protokolloknak.

Binotto elismeri, hogy ez még inkább felhívta a figyelmüket, többek között a koncentrációra, és arra, hogy igazán erre kell törekedniük. „Úgy gondolom, hogy mindkét versenyző megértette, hogy valamit rosszul csináltak, és biztos vagyok benne, hogy a jövőben nagyobb figyelmet fognak fordítani erre.”

A Ferrari főnöke mondott néhány szót a pénteki napról is, ami az időeredményeket tekintve nem volt túl erős. Leclerc volt a gyorsabb, de így is csak a 9. helyen fejezte be az FP2-t, addig Sebastian Vettel 12. idejét elvették a pályahatárok be nem tartása miatt.

„Ugyanarról a pályáról van szó, mint egy héttel ezelőtt. A feltételek melegebbek voltak, mint az elmúlt héten, és mivel a pálya sokkal forróbb volt, módosítani kellett az autó egyensúlyát. Hoztunk pár új alkatrészt, új elemeket, aerodinamikát, amiket teszteltünk.”

„Szóval azokra összpontosítottunk, az aerodinamikai munkára koncentráltunk, és a mi részünkről a programot tekintve ez nem volt egy igazi normál pénteki nap. Például két közepes abronccsal dolgoztunk, ahelyett, hogy egyenesen vagy rövidesen átváltottunk volna a lágyra. Ez a konzisztencia és az összehasonlító tesztek miatt volt.”

„Voltak köridők, amik számunkra nem voltak túl fontosak, sokkal fontosabbak voltak az adatok tényleges elemzése, annak megértése, hogy az alkatrészek a várt módon működnek-e, és hogy hogyan állunk a teljesítmény szempontjából.”

Az jól látszott, hogy Vettel kényelmesebben érezte magát az autóban, mint Leclerc, független az időktől. „Úgy vélem, hogy a mai beállításunk nem volt tökéletes, és ez szerintem a forróbb időjárásnak köszönhető. Másodszor pedig amiatt, mert meg kell értenünk az új alkatrészeket és valahogy azokat hozzá kell igazítani a beállításhoz.”

„A hétvége hátralévő részében a beállításokon kell dolgoznunk, hogy optimalizáljuk az egyensúlyt, és az autó teljesítményét. Ez az eltérő feltételekről szól, és mint mondtam, melegebb volt. Sebastian a legutóbbi verseny során azt mondta, az autó nem volt igazán kezelhető. Ma sokkal kényelmesebben érezte magát, féktávon is rendben volt az autó hátuljával.”

„Nehéz volt összehasonlítást végezni, de minden bizonnyal sokkal kényelmesebben érezte magát az autóval. A másik oldalon Charles már nem volt túl elégedett az autó egyensúlyával és a beállítással. Miközben az aerodinamikai összehasonlításon dolgoztunk, nem sokat foglalkoztunk az egyensúly és a beállítások javításával. Szóval vegyes érzések ezek, mert az ő oldalán javulhattunk volna, de nem tettük.”

