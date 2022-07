Kiderült, Albon használhatja-e az új csomagot Ausztriában

Csou Kuan-jü mellett Albon volt a múlt vasárnapi baleset másik nagy „áldozata”, hiszen Williamse jelentősen összetört, miután a célegyenes falának csapódott, majd pedig két másik autó is eltalálta őt.

Érdekes módon a brit-thai versenyzőt még a kórházba is átszállították, hogy biztosra menjenek esetleges sérüléseit illetően. Szerencsére azonban vasárnap este aztán jött a közlemény a csapat részéről, hogy Albonnal minden rendben van.

A kérdés viszont továbbra is fennállt, hogy használható maradt-e a legújabb fejlesztési csomag, figyelembe véve, hogy Silverstone után egyből Ausztriába vette az irányt a száguldó cirkusz.

Dave Robson vezető teljesítménymérnök most viszont megerősítette, hogy a grove-i alakulatnak sikerült megjavítania vagy kicserélnie a releváns alkatrészeket, így tehát Albon továbbra is a legújabb specifikációt használhatja, amely egyébként többnyire jól muzsikált.

„Alex autójának sérülése után rögtön egy sprinthétvégére menni elég nehézkes logisztikai szempontból. Ugyanakkor sikerült kijavítani vagy kicserélni a legtöbb elemet, így a pénteki első gyakorlás során tovább vizsgálhatjuk majd a csomagot.”

„Nagyon kevés idő áll rendelkezésre az autó megváltoztatására a parc fermé életbe lépése előtt, ezért igazán bátornak kell lennünk az FP1 során, ha ki akarjuk hozni belőle a legjobb teljesítményt.”

Albon is méltatta csapatát, amiért elő tudták készíteni a fejlesztéseket a mostani hétvégére, és reméli, képesek lesznek még alaposabban kiismerni azokat. A nehézséget az is okozza, hogy egyrészt lemaradtak egy teljes futamtávnyi adatról, másrészt pedig a szabadedzéseken és az időmérőn is volt eső, ami tovább nehezítette a csomag feltérképezését.

„Nyilván csalódást keltő, hogy nem tudtuk rendesen letesztelni a fejlesztéseket múlt héten, viszont tudom, hogy a srácok keményen dolgoztak a javításokon, szóval készen állunk a további tesztelésre és adatgyűjtésre” – mondta Albon.

„A sprintfutam miatt limitált lesz a gyakorlási időnk, de jó lesz újra kimenni a pályára, és látni, mire vagyunk képesek az autóval.”

