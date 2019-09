Kiderült, a Red Bull-Honda egy sokkal régebbi motorral versenyzett Belgiumban

A Honda gőzerővel fejleszt, hogy 2020-tól már harcban legyen a világbajnoki címért. A megbízhatóság már összességében rendben van, és a motorerő is kezd a Ferrarihoz, valamint a Mercedeshez közelíteni, de önmagában a lóerők még nem jelentenek semmit, amire az olaszok egysége a legjobb példa, hiszen a németek csomagja több lóerőt ad le, de a rivális az egyenesekben hatékonyabban működteti az aggregátot.

Még több F1 hír: 4 órán át operálták a súlyosan megsérült F2-es versenyzőt

A Honda a többi gyártóhoz hasonlóan a Belga Nagydíjon mutatta be a 4-es specifikációját, miközben a hírek már a következő verzióról szólnak, ami a Japán Nagydíj környékére készülhet el. A japánoknak nincs veszítenivalójuk, a rajtbüntetések ellenére sem, mivel nincsenek harcban a címért, így annyi specifikációt készíthetnek, amennyit csak akarnak. Tekintve a Ferrari helyzetét, hasonlóan tehetnek ők is, de Maranellóban a motor nagyon is rendben van, ellenben a kasztnival.

A Red Bull csapatfőnöke a futamot követően elárulta, hogy Alexander Albon ( Alex Albon ) sem a 4-es specifikációt használta a versenyen. Sőt, az a 2-es motor volt, tehát egy sokkal régebbi egység dolgozott a két autóban vasárnap, amivel csak a thai újonc szerzett pontokat a Max Verstappen gyors kiesése miatt.

„Egyik pilótánk sem a 4-es motorral versenyzett a hétvégén. Nyilvánvalóan pénteken bevetettük azt Albonnal a büntetés miatt, de a versenyen már mindketten a 2-es specifikációval mentek. Sajnos Max versenye az első kanyarban véget ért, de biztató az, amit a motor kapcsán láttunk a pénteki naptól kezdődően, támaszkodván a Kvjattól szerzett adatokra, és biztosan haladást értünk el, miközben azt kaptuk, amit vártunk.”

A hétvégén azonban Verstappen motorjával ismét gondok voltak, ami egy visszatérő probléma, még ha nem is olyan súlyos, mint a korábbi években a McLarennél. „Max kérdése a kvalifikációban kissé különbözött, mivel ezt a motort nagyon agresszív módon futtattuk a korábbi futamokon. A Magyar Nagydíj volt az egyik ilyen verseny, ahol a győzelemért mentünk, így nem tudtuk a motort ugyanolyan agresszív módon futtatni a teljesítménymódokban, mint korábban. Ez csak annak a ténynek köszönhető, hogy a motor sok kilométert tett meg és azt intenzíven használtuk.”

A 4-es egység legvalószínűbb visszatérése a hétvégén Monzában várható, ahol Verstappen a csere miatt büntetést fog kapni, míg Albon már nem, hiszen az újonc ezt megkapta a Belga Nagydíjon: „Ez a legvalószínűbb. A héten fogjuk meghozni a döntést, de még beszélünk a Hondával és meglátjuk, hogy mit gondolnak erről.”

Vajon mennyire aggasztó, hogy a Ferrari még mindig toronymagasan a legjobb motor birtokolja? „A Ferrari jelenleg a motorteljesítmény mércéjét jelenti. Hihetetlen munkát végeznek ezen a területen. Az egyenes vonalakon mutatott sebességük rendkívül lenyűgözőnek tűnik, különösen szombatonként. Tehát ők azok a referenciamutatók, akiket követnünk kell, de a mögöttük lévő csoport egyre közeledik.”

„Ebből a szempontból a következő hétvégénk Monzában kemény lesz. Elkerülhetetlen, hogy ezen a két hétvégén hátrányban legyünk, de látva Albon tempóját, bizakodó vagyok. Nézzük meg, hogy mi lesz Monzában, de reméljük, hogy Szingapúrban és a következő futamokon erősek leszünk. Remélhetőleg izgalmas lesz az utolsó pár futam.”

Legújabb összeállításunkban az 1995-ös szezon autóit vesszük górcső alá, és rangsoroljuk azokat megjelenésük szerint.