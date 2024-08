Kiderülhetett, mennyibe került az F1-es ülés a Williams újoncának

Mint ismert, a Holland Nagydíj után azonnali hatállyal menesztette a Williams csapata Logan Sargeantet, aki a hétvége folyamán az FP3-on nagyon összetörte az autóját, az időmérőn emiatt nem is vett részt, majd a nagydíjon a 16. helyen ért célba.

A helyét a Williams-junior F2-es Franco Colapinto veszi át, aki az argentin La Nacion szerint versenyenként 500 ezer dollárt, tehát összesen 4,5 millió dollárt irányít a Williamshez a támogatóin keresztül.

A lap hozzáteszi, hogy a Red Bull nem tudott megegyezni a Williamsszel Liam Lawson kölcsönadásáról, míg azt is állítják, hogy a brit istálló nem is tárgyalt Mick Schumacherrel, hiába kezelték Lawson mellett a legnagyobb esélyesként a nemzetközi sajtóban.

A La Nacion szerint Colapintót az Argentin Automobil Klub, valamint olyan szponzorok, mint a Mercado Libre, a Globant, a Quilmes és az YPF is támogatja. Az argentin oldal cikke óta a Williams már be is jelentette, hogy a Globant logója is szerepelni fog az autójukon az év hátralevő futamain.

A 21 éves Colapinto idén az F2-ben egy győzelemmel áll a pontverseny hatodik helyén, emellett egy F3-as negyedik, illetve kilencedik hely, egy Formula Renault Európa-kupán összetettbeli harmadik hely, valamint egy spanyol F4-es bajnoki cím áll a neve mellett.

