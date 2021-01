Kicsoda Liam Lawson, aki véget vethet Albon karrierjének?

Liam Lawson 2002 februárjában született Hastingsben, Új-Zélandon. A Red Bull egyik legnagyobb tehetségeként 2020-ban megkapta a lehetőséget, hogy az F3-ban bizonyítson mint a sorozat legfiatalabb versenyzője. A Hitech csapat gyenge autója ellenére sikeresen megnyert három futamot, ami elég volt ahhoz, hogy megmutassa a benne rejlő potenciált.

A Red Bull komolyan számol Lawsonnal a következő évekre, aki a legtöbb fiatalhoz hasonlóan gokartozással kezdte karrierjét, mely során két bajnoki címet is elhódított Új-Zélandon, az országban, ahol annak idején Brendon Hartley karrierje is útjára indult.

2015-ben az akkor 13 éves Lawson továbbra is Új-Zélandon bontogatta szárnyait, és a Formula First Manfeild téli sorozatának második helyezését érte el a Saber Motorsport csapatával, majd később ugyanezzel a csapattal hatodik lett országa Formula First bajnokságában.

Pályafutása későbbi szakaszait sikerek övezték, hiszen 2016-ban Új-Zélandon megnyerte a Formula Ford bajnokságát 14 győzelmet abszolválva a 15 versenyből, illetve másodikként végzet a CAMS Jayco Ausztrál Formula-4 versenysorozatban. A határokat feszegetve végül arra döntésre jutott, hogy 2018-ban Európában folytatja a pályafutását.

2018-ban Lawson erős bemutatkozást produkált az ADAC F4-es bajnokságban, azonnal második lett a nála három évvel idősebb Lirim Zendeli mögött három győzelmet szerezve az idényben. Ugyanebben az évben a Formula-3 Ázsia-bajnokságban mindössze három versenyt teljesített, melyeket kivétel nélkül megnyert.

Red Bull-juniorként Lawson előtt megnyíltak a kapuk, számos kecsegtető ajánlatot kapott. Megnyerte a Toyota Racing sorozatát, a Euroformula Open bajnokságban pedig második helyen végzett, így joggal lehetett tőle azt várni, hogy első F3-as szezonjában jól teljesítsen. Lawson ugyan kétszer a dobogón ünnepelhetett, ám végül csak a 11. helyen végzett a tabellán.

Lawson igazi áttörésére 2020-ban került sor, mikor remekül teljesített a következő F3-as szezonjában. A Hitech gyengén teljesítő autójával olyan csapatokat tudott maga mögé szorítani, mint a Prema és az ART. Lawson három csapattársa együtt összesen 24 pontot szerzett, Lawson viszont egymaga képes volt 143 egységet gyűjteni, illetve három győzelmet felmutatni.

Az évét azonban számos technikai meghibásodás is beárnyékolta. Lawson rendkívül gyors, de például egész magyarországi hétvégéjét tönkretette az autó folyamatos meghibásodása. 2021-ben azonban a fiatal pilóta megkapja a lehetőséget, hogy megmutassa, mire képes az F1-es tapasztalattal rendelkező Alexander Albon mellett.

18 évese Lawson még mindig nagyon fiatal, de Albonnak nem szabad lebecsülnie őt a DTM-ben. Lawson az évek során megmutatta, hogy gyengébb technikával a háta mögött is képes nagyszerű eredményeket szállítani. Albon tehát ideális viszonyítási alapot fog nyújtani a számára, és ha netalántán sikerül legyőznie a thait, 2022-ben az AlphaTaurinál nyitott kapuk várhatnak rá.

