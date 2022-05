Kicsit trükközött a monzai tesztjén a Ferrari (képekkel)

A Forma-1-ben minden csapat évi két forgatási napon vehet részt, amelyeken általában tesztelnek is az istállók, a szabályok szerint pedig ezeken maximum 100 kilométert tehetnek meg az autójukkal.

A Ferrari ma tartott forgatási napot Monzában, amelyen Charles Leclerc vezethette az F1-75-öt, a Motorsport.com olasz kiadásának beszámolója szerint pedig a monacói rövidebb etapokat teljesített.

És bár elkezdtek pletykálni arról, hogy a Ferrari elektronikai probléma miatt állt meg a forgatási nap végén, az olasz portál szerint valójában direkt állt meg Leclerc a pályán, hogy ne lépjék át a 100 km-es határt, így a kocsit visszatolták a bokszba.

Még több hír: Gyakorlatilag tankot faragtak ebből a Tesla Model 3-ból

A Motorsport.com olasz kiadása hozzáteszi, hogy új alkatrészeket ugyan nem hozott a maranellói istálló a pályára, viszont egy magas leszorítóerejű hátsó szárnyat is felraktak a kocsira, ami Monzában meglepő jelenség, a Scuderia viszont minden bizonnyal már Barcelonára gyűjtött adatokat.

A forgatási napon az FIA egyik megbízottja is részt vett, hogy ellenőrizze, minden a szabályoknak megfelelően megy-e a teszten, miután a Pirelli-tesztek után a McLaren és a Red Bull is azzal gyanúsította a vörösöket, hogy olyan alkatrészt vettek be, amit korábban még nem használtak.

Ezzel valóban vétettek volna a szabályok ellen, azonban az FIA biztosította arról az „aggódó” istállókat, hogy a Ferrari már korábban is használta az ügy középpontjában lévő padlólemezt.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, durante il filming day a Monza 1 / 5 Charles Leclerc, Ferrari F1-75, during Filming day in Monza 2 / 5 Fotót készítette: Nem megnevezett Charles Leclerc, Ferrari F1-75, during Filming day in Monza 3 / 5 Fotót készítette: Nem megnevezett Charles Leclerc, Ferrari F1-75, during Filming day in Monza 4 / 5 Fotót készítette: Ferrari La Ferrari F1-75 di Charles Leclerc, durante il Filming day a Monza 5 / 5

„Hamilton túlságosan el van foglalva a piercingjeivel és az egyéb hülyeségekkel...”