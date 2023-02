Kiállítják Romain Grosjean autójának maradványait: „az autó, ami megmentette az életem”

The crashed car of Romain Grosjean, Haas VF-20 on fire 1 / 109

Medical delegates assist Romain Grosjean, Haas F1, after his first lap crash 4 / 109 Fotót készítette: Charles Coates / Motorsport Images

Damage to the barrier after a first lap crash for Romain Grosjean, Haas F1 28 / 109 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

A fire marshal extinguishes the flames on the car of Romain Grosjean, Haas VF-20 30 / 109 Fotót készítette: Andy Hone / Motorsport Images

The remains of Romain Grosjean's Haas VF-20 38 / 109 Fotót készítette: LAT Images

The crashed car of Romain Grosjean, Haas VF-20 on fire 42 / 109

Medical deligate pulls Romain Grosjean, Haas F1 from the flames of his car 48 / 109 Fotót készítette: Andy Hone / Motorsport Images

An ambulance drives Romain Grosjean, Haas F1, to the circuit medical centre 57 / 109 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Romain Grosjean, Haas F1, is taken to a stretcher after his opening lap crash 70 / 109 Fotót készítette: Andy Hone / Motorsport Images

Marshals deal with the wreckage after a huge crash for Romain Grosjean, Haas VF-20, on the opening lap 80 / 109 Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images

Romain Grosjean, Haas F1, in an ambulance after his huge opening lap crash 98 / 109 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

The charred wrecked remains of the Romain Grosjean Haas VF-20 is cleared by marshals after a horrendous opening lap crash at the Bahrain Grand Prix 103 / 109 Fotót készítette: Zak Mauger / Motorsport Images

Romain Grosjean 106 / 109 Fotót készítette: Romain Grosjean

Romain Grosjean, Haas F1 returns to the paddock after his crash with his hand in a bandage 107 / 109 Fotót készítette: Andy Hone / Motorsport Images

Romain Grosjean, Haas F1 retuns to the garage after his crash 108 / 109 Fotót készítette: Andy Hone / Motorsport Images