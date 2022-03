Ki válthatja Mazepint a Haasnál a 2022-es F1-es szezonban?

Nem ilyen szezonkezdetről álmodozott a Haas: a több, mint egy éve fejlesztett autójukkal több problémájuk is akadt a 2022-es barcelonai előszezoni teszten, majd pedig Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin hagyta figyelmen kívül a döntéseinél azt, hogy azok milyen hatással lesznek az amerikai F1-es alakulatra.

Az Uralkalival kötött szerződés felbontása teljesen egyértelműnek tűnt az első pillanattól kezdve, hiszen az Dmitrij Mazepinen keresztül szoros kapcsolatot ápol az orosz állammal és Putyinnal, akármennyire nem tetszik neki, de Nyikita Mazepin csak egy apró gyalog volt a geopolitikai sakktáblán ebben az esetben.

Valakinek azonban vezetnie kell majd a Haas VF-22-t a bahreini teszten és az azt követő futamon, a Haas előtt azonban egy igen összetett feladat áll, amire egyáltalán nem készültek: akármennyire is fura, Mazepinnel hosszú távon terveztek, és nem csak a 2022-es, de a 2023-as szezonjukat is befolyásolhatja az, kit ültetnek Mazepin helyére.

Pietro Fittipaldi Haas reserve team driver Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

Pietro Fittipaldi

A Haas csapatfőnöke, Günther Steiner már a barcelonai teszten kijelentette, hogy a brazil pilótát ültetné először Mazepin helyére, amennyiben az orosz „valamilyen oknál fogva” nem állna majd rendelkezésükre.

Fittipaldi igazi kalandor versenyző, miután a juniorkarrierje után nem jutott be egyenes ágon az F1-be, amellett, hogy a Haasszal együtt dolgozott, rajthoz állt az IndyCarban, a WEC-ben, a DTM-ben, és az ELMS-ben is.

Romain Grosjean balesete után két versenyen már rajthoz állt a 2020-as szezon végén, a második időmérőjén már csak 3 tizedre volt Kevin Magnussentől, de versenytapasztalat híján másnap messze elmaradt a dántól.

A csapat hivatalos tartalékosaként gyorsan akklimatizálódna a picit megváltozott munkakörülményeihez, de a Haason belül is vannak kétségek azzal kapcsolatban, hogy hosszú távon képes lenne-e felvenni a harcot a mezőny többi pilótájával.

Antonio Giovinazzi, Ferrari Fotó készítője: Carl Bingham / Motorsport Images

Antonio Giovinazzi

Az olasz keserű szájízzel távozott az F1-ből a 2021-es szezon végén, miután véleménye szerint csak a pénze miatt szerződtették helyette Csou Kuan-jüt. Az igazság az, hogy az Alfa Romeo nem volt elégedett a teljesítményével, és nem érezték azt, hogy Kimi Räikkönen után ő lehet majd a csapat vezére.

Amellett, hogy a Formula E-ben versenyez, a Ferrari tartalékosa maradt, így nem esett ki teljesen a versenyrutinból. Rövidtávon jobb megoldást jelenthet a szerződése, mint Fittipaldié, valószínűleg jobban megdolgoztatná a pénzéért Schumachert, mint a brazil, viszont hosszútávon az ő szerződtetésével sem nyerne sokat a Haas, ha ugyanúgy beleszürkül a mezőnybe, mint azt tette az Alfa Romeóval.

Nico Hulkenberg, Reserve Driver, Aston Martin Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Nico Hülkenberg

Továbbra is az egyik legjobb partvonalon lévő tartalékpilóta, viszont nehezen képzelhető el, hogy az F1 történetének egyik legintenzívebb fejlesztési versenye előtt engedné el a tapasztalt szimulátorosát az az Aston Martin, ami egyelten juniorral sem rendelkezik, és Hülkenberg távozása után egyedül arra a Nick Yellolyra támaszkodhatna, aki soha nem állt rajthoz az F1-ben.

Oscar Piastri, Alpine reserve driver Fotó készítője: Alpine

Oscar Piastri

Sajnos nagyon kevés esély van arra, hogy az F2 friss, 2021-es világbajnoka rajthoz álljon idén a Haas színeiben. Az Alpine-nak nagyon fontos lesz Piastri idei szimulátoros munkája, mivel rajta kívül egyetlen fejlesztőpilótájuk sincs, akinek már széleskörű F1-es tapasztalata van. Az Alpine 2021-ben „kitakarította” az akadémiáját: Csou az Alfa Romeo versenyzője lett, Christian Lundgaard két frusztrációval teli F2-es szezon után mindössze 20 évesen az IndyCarban talált új otthonra. Jack Doohan és Olli Caldwell csak az első szezonját kezdi meg az F2-ben, így az Alpine rájuk még nem bízhatja a nagyon fontos F1-es háttérmunkát.

Colton Herta, Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda Fotó készítője: Richard Dole / Motorsport Images

Colton Herta

A 21 éves amerikai IndyCar futamgyőztest Michael Andretti mindenképpen el akarja juttatni a Forma-1-be. Herta már járt az Alfa Romeo szimulátorában, ahol jobb időket autózott, mint Kimi Räikkönen. A 2022-es szezonját a Daytona 24 óráson az LMP2-es kategóriában szerzett győzelmével, majd az IndyCarban egy előkelő 4. hellyel kezdte St. Pete-ben. A képességeivel kapcsolatban senki nem kételkedik, de túl szép is lenne a forgatókönyv, hogy végre egy amerikai csapat egy amerikai pilótának adjon esélyt, miközben a másik amerikai csapat éppen a Forma-1-be való beszállásra készül. Álmodozni azért szabad.

Callum Ilott, Test and Reserve Driver, Alfa Romeo Racing speaks to Mick Schumacher, Haas F1 in the paddock Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

Robert Svarcman, Callum Ilott

Mick Schumacher nagy F2-es ellenfelei nem panaszkodhatnak a jelenlegi helyzetükben: Svarcman a Ferrari tartalékosa lett, amit Ilott-tól örökölt meg, aki szintén az IndyCarban találta meg a számításait. Mivel Svarcman is orosz állampolgár, és emiatt a Brit Nagydíjon már fixen nem állhatna rajthoz, nem valószínű az ő előléptetése, ahogyan Ilottnak is egy busás Juncos szerződést kéne felbontania az F1-es álmainak megvalósításához.

Race winner Théo Pourchaire, ART Grand Prix Fotó készítője: Formula Motorsport Ltd

Théo Pourchaire

Frederic Vasseur és a Sauber „házi” juniorja kiugróan jó teljesítményt nyújtott első F3-as és F2-es szezonjában is. Tavaly a Hungaroringen vezethetett először F1-es autót, és azóta is az Alfa Romeo aktív szimulátorosa és fejlesztőpilótája, így 18 éves kora ellenére is igen tapasztalt. A francia menedzser mindenképpen el akarja juttatni a neveltjét az F1-be, ha pedig nagyon megerőltetné magát (és mélyen a zsebébe nyúlna), ki tudná lobbizni ezt a megállapodást is.

Liam Lawson, AlphaTauri Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

Egy Red Bull junior?

Jehan Daruvala, Jüri Vips, Liam Lawson következnek sorban a Red Bull utánpótlásprogramjában, és még ha egyiküket el is veszítenék, már ott toporog a friss F3-as bajnok Dennis Hauger is az ajtóban. Helmut Marko a DTM bajnoki címét csak botrányos körülmények között elveszítő Lawsont tartja nagyra, ő és Vips fognak idén lehetőséget kapni a Red Bulltól és az AlphaTauritól a szabadedzéseken is, egy kacifántos manőverrel pedig, ha nagyon akarná a Red Bull, valamelyiküknek megszerezhetnék a Haas ülését.