Ki válthatja Masit az FIA versenyigazgatói székében?

Hiába egyértelmű, hogy Michael Masi döntései befolyásolhatták a 2021-es Forma-1-es világbajnoki cím kimenetelét, az FIA-n belül sincs egyetértést még, hogyan biztosíthatnák azt, hogy a jövőben ne legyenek forduljanak elő hasonló esetek, és mi lesz Masi sorsa a szervezeten belül, a belső vizsgálatuk eredményeit először február 14-én, a Motorsport Világtanács ülésén fogják prezentálni, zárt ajtók mögött.

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke, és Martin Brundle, a Sky szakkommentátora is úgy gondolja, hogy nem szabad felelőtlenül Masi azonnali kirúgását követelniük, hiszen a pótlása újabb fejfájást okozna az FIA-nak, alig több, mint 1 hónappal az F1-es szezon kezdete előtt.

Felmerült az is, hogy amennyiben Masi marad, a versenyigazgatói szerepéből több felelősséget is kiszerveznének alóla, például egy külön felügyelő vizsgálná meg a pályák állapotát, ami miatt Masi 2021-ben is több extra repülőutat tett meg.

Vegyük sorra, kik lennének arra, hogy Masi helyett/mellett/alatt a Forma-1 versenyigazgatóságán dolgozzanak.

Az FIA-n belül az egyik legegyértelműbb személy Eduardo Freitas lenne, aki már két évtizede felügyeli az FIA alá eső GT sorozatokat és a WEC-et. Freitas mellett Scot Elkins is alkalmas lenne a pozíció betöltésére, aki sokáig az F1 egyik helyettes versenyigazgatója volt, de azóta a Formula E-ben és a DTM-ben tölt be hasonló szerepeket, a családjával pedig az USA-ban lakik, az F1 23 futamos versenynaptára pedig jóval megterhelőbb, mint bármelyik másik sorozaté.

A DTM egykori versenyigazgatója, Niels Wittich egyébként is Masi egyik helyetteseként dolgozott volna 2022-ben, de kérdéses, hogy el akarná-e egyből vállalni a teljes szerepet. Az F1-es versenyhétvégék ritmusával tökéletesen tisztában van Peter Roberts is, aki a Porsche Supercupnál tölti be a versenyigazgatói posztot.

Lucas Auer, Mercedes AMG Team Winward, Niels Wittich, Race director Fotó készítője: Gruppe C GmbH

A direkt, FIA-n belül érkező helyettesek listája azonban itt véget is ér. Van egy pár „veterán” is, akiket talán visszahívhatna az FIA a tapasztalatuk miatt.

A legegyértelműbb név itt Herbie Blashé, aki évekig Whiting helyettese volt, de 2016-ban ott hagyta az F1-et, és kérdéses, hogy 73 évesen elvállalná-e egy 23 helyszínes versenynaptárral a munkát.

Meg kell említenünk Colin Haywoodot is, aki több, mint 15 évig volt az FIA versenyigazgatóságának rendszerigazgatója, a 2019-es és a 2020-as szezonban pedig ő volt Masi helyettese, azonban 2021-ben egy sorral hátrébb húzódott, és csak tanácsadói szerepkörben maradt az FIA-nál.

A jelenlegi és egykori FIA alkalmazottokon kívül az FIA a szervezettel kapcsolatban álló sportigazgatók terén is körül nézhetne, hiszen ők egyébként is kiválóan ismerik az FIA szabályzatát és munkafolyamatait.

Pontosan ebben a pozícióban dolgozik jelenleg a Ferrarinál Laurent Mekies, aki 2017-ben és 2018-ban Whiting helyettese volt, és őt tartották sokáig az utódjelöltjének, azonban a francia mérnök inkább a Ferrarit választotta 2018 végén – alig pár hónappal Whiting váratlan halála előtt. Nem valószínű azonban, hogy a Ferrari Mattia Binotto egyik legfőbb szövetségesét és helyettesét elengedné az FIA-hoz a februári téli tesztek előtt.

Steve Nielsen, F1 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Nem az FIA, hanem az F1 saját sportigazgatójaként dolgozik jelenleg Steve Nielsen, aki korábban a Tyrell, a Benetton és a Renault menedzsere is volt: jelenleg ő dolgozik az új, 2022-re tervezett sportszabályzaton, így ő is megfelelő képesítéssel rendelkezik a pozíció betöltéséhez.

Az egyik legkézenfekvőbb jelölt lehet a pozícióra Marcin Budkowski is: a rutinos lengyel mérnök a Ferrari és a McLaren után 2014 és 2017 között az FIA technikai igazgatója volt. Tavaly Budkowski az Alpine „ügyvezető igazgatója”, de facto csapatfőnöke volt, azonban januárban menesztette a pozíciójából Laurent Rossi.

Marcin Budkowski Fotó készítője: XPB / James Moy Photography Ltd

Egy biztos, akár marad Masi, akár más érkezik a helyére, kifejezetten kényelmetlen helyzetben fogja találni magát a 2022-es szezon elején, miután mind a csapatok, mind a nézők minden korábbinál nagyobb odafigyeléssel fogják követni minden egyes döntését, a csapatok megingott bizalmát és tiszteletét pedig nem lesz egyszerű visszaszereznie a Forma-1 2022-es versenyigazgatójának.