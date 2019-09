Ki ülhetne Vettel autójába egy eltiltás esetén?

Azzal, hogy Sebastian Vettel az Olasz Nagydíj elején megpördült, majd veszélyesen tért vissza a pályára, 3 büntetőpontot gyűjtött az eddig meglévő hathoz, így már csak 3 büntetőpontra van attól, hogy kigyűljön a 12 pont, és emiatt 1 versenyes eltiltással „jutalmazzák” a Ferrari négyszeres világbajnok pilótáját.

Vettel a montreali veszélyes visszatéréséért kapott 3 büntetőpontot, majd a Verstappennel történt silverstone-i incidense miatt szintén 3 büntetőpontot kapott, Olaszországban ezekhez szerzett még hármat. A montreali büntetőpontok a suzukai versenyhétvége után tűnnek el a neve mellől, vagyis Vettelnek a Szingapúri, az Orosz és a Japán Nagydíjat kell teljesítenie maximum 2 pont gyűjtésével, máskülönben 1 versenyről eltiltják.

A Motorsport-Magazine.com újságírója, Mark Hughes pedig arról írt véleménycikket, hogy ki ugorhatna be Vettel helyére, ha eltiltanák egy versenyről.

„Kit rakhatna az autójába a Ferrari, ha eltiltanák Vettelt egy versenyről? A Ferrari 4 tartalékpilótája közül csak Pascal Wehrlein és Brendon Hartley rendelkezik F1-es tapasztalattal. Tehát lehetséges, hogy kettejük közül választanának.”

„De várjunk, nincs véletlenül egy kétszeres világbajnok, aki jelenleg nem csinál sok mindent, és zaklatja a Ferrari csapatfőnökét, Mattia Binottót, hogy ülést kapjon a csapatnál? Csak képzeljük el, mekkora szenzáció lenne, ha Fernando Alonso ugrana be. És rendkívül ironikus is lenne a dolog, hiszen (átmenetileg) abba az autóba ülhetne be, amit Vettel vett át tőle, amikor ő a McLarenhez igazolt.”

„De vajon hogyan teljesítene? Felvenné a tempót egy furcsa autóban azután, hogy egy teljes szezont kihagyott az F1-ben? Ráadásul egy magabiztos Charles Leclerc mellett, aki nemrégiben 2 versenyt is nyert. Komoly kihívás lenne, de biztosak lehetünk benne, hogy Alonso elfogadná.”

„Hosszú távon milyen esélyei lehetnek arra, hogy visszaüljön a piros autóba? Monzában arról beszélt, reméli, hogy talál ülést a 2021-es szezonra, amikor már 40 éves lesz. Viszont még mindig versenyképes lehetne. De vajon egy topcsapat szívesen a soraiban látná őt? És mi értelme lenne a visszatérésnek, ha ezt nem egy topcsapatnál tehetné meg? Minél több Verstappenhez, Leclerc-hez, Norrishoz, Albonhoz és Russellhez hasonló fiatal tehetség tűnik fel, annál kevésbé lesz vonzó lehetőség Alonsót leszerződtetni. Valószínűleg ő nem értene egyet ezzel, de hamarosan elkezd halványulni a fénye…”

„De egyelőre elég vonzónak tűnhet ahhoz, hogy inkább őt válasszák egy fiatal tehetség helyett. Volt olyan idő, még 2001-ben, amikor Michael Schumacher erejének teljében biztosan nem tekintett fenyegetésként a 20 éves spanyolra a Minardiban.”

„De 2 éven belül a fenyegetés teljesen nyilvánvaló lett, további 2 év múlva pedig már körbe is autózta Michaelt a 130R-nél 335 km/órás sebességnél. Alonso 2021-ben pont annyi idős lesz, mint Schumacher, amikor 2010-ben visszatért az F1-be. Képes lehet-e Alonso arra, amire Michael nem – vagyis nyerhet-e futamot 40 éves kor felett? Ha megkapja a lehetőséget, valószínűleg képes lehet rá. De fog lehetőséget kapni? Ha Seb nem „segít”, akkor valószínűleg nem.” – írta Hughes.

