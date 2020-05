Ki teljesítene jobban azonos körülmények között az F1-ben – jönnek a negyeddöntők! (szavazás)

Előző vasárnap indítottuk el a szavazásos játékunkat, amelyben arról kérdeztük meg a követőinket, hogy az adott két pilóta közül ki teljesítene jobban azonos körülmények között. A szavazás a nyolcaddöntőkkel indult, most pedig megvannak a továbbjutók, így következhet a negyeddöntő!

A legjobb 8 között pedig még a korábbinál is kiélezettebb párharcokra lehet számítani, viszont már a nyolcaddöntőben is volt egy hihetetlenül kiélezett csata: a Sebastian Vettel vs Lando Norris párharcban a négyszeres világbajnok 550-549 arányban tudott nyerni.

A nyolc továbbjutó pilóta: Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Daniil Kvjat, Charles Leclerc, Max Verstappen, George Russell és Kimi Raikkönen. Ezután a 8 nevet beírtuk a random-generátorba, így kaptuk meg a negyeddöntők párosításait.

A negyeddöntők péntek este kezdődnek, viszont a nyolcaddöntőkkel ellentétben itt már 24 óra áll a rendelkezésetekre, hogy szavazzatok arról, hogy szerintetek az adott párosból ki teljesítene jobban azonos körülmények között.

Az első negyeddöntő péntek 21 órakor veszi kezdetét, és 24 órán keresztül lehet szavazni a jobbnak vélt pilótára. A negyeddöntők menetrendje alább tekinthető meg:

Péntek, 21 óra: Max Verstappen – George Russell

Szombat, 21 óra: Daniel Ricciardo – Lewis Hamilton

Vasárnap, 21 óra: Charles Leclerc – Kimi Raikkönen

Hétfő, 21 óra: Daniil Kvjat – Sebastian Vettel

