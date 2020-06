Ki lehet a nagy szabályváltoztatások legnagyobb nyertese a Forma-1-ben?

2 hónapon keresztül zajlottak a viták, aztán nemrégiben hivatalossá vált, hogy mekkora lesz a költségvetési sapka összege 2021-től: 145 millió dollár. Ami azt jelenti, hogy 30 millió dollárral költhetnek kevesebbet a csapatok, mint amennyit a koronavírus-járvány nélkül költhettek volna. Viszont nem mindenki kapta meg azt, amit szeretett volna. A McLaren egészen 100 millió dollárig akarta lenyomni ezt az összeget, a Ferrari pedig keményen küzdött azért, hogy minél kisebb legyen a csökkentés.

Végül a maranellói istálló elfogadható kompromisszumnak találta azt, hogy 145 millióról indul a sapka, ami 2022-ben 140 millió, 2023-től pedig 135 millió lesz. Legalábbis sikerült elkerülniük az extrém nézőpont megvalósítását. És jó egyensúlyt tudott találni a sport a nagyobb istállók és az ügyfélcsapatok között. A Ferrari attól tartott, hogy hirtelen majd a „B” csapatok válhatnak „A” csapatokká.

Most pedig egy nehéz időszak következik a csapatok számára, ugyanis át kell alakítaniuk a struktúrájukat, hogy az megfeleljen a költségvetési sapkának. Mivel a versenyek költségei fixek, így a kérdés az, hogy hány alkalmazottat tud megengedni magának az adott csapat úgy, hogy mellette még a fejlesztésekre is marad pénz. A másik kérdés pedig az, hogy mennyi dolgot lehet kiszervezni a minőség romlása nélkül.

A kérdésre adott válaszok viszont minden csapatnál eltérőek. A Haas modellje nem működik a Ferrarinál és vice versa. A Mercedes pedig nem tud hirtelen 500 emberre váltani, mint a Racing Point, a Racing Pointnak pedig nem lenne értelme 600 alkalmazottra váltania.

A Red Bull házon belül is látja a konfliktust: „Az AlphaTaurinak először is látnia kell, hogy mekkora összegből tudnak kijönni. Nekik nem kell csökkenteniük a költségeiken. A Red Bullnak viszont természetesen csökkentenie kell” – mondta a Red Bull tanácsadója, Helmut Marko. Az osztrák szerint a top-3 csapatnak 2021-től fele annyi pénzzel kell gazdálkodnia, mint korábban.

Elviekben a szigorúbb költségvetési sapka a kisebb csapatok dolgát könnyítette meg, míg a nagyobb csapatokét nehezebbé tette.

Alex Albon, Red Bull Racing RB16 Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

„A szélcsatornás korlátozások világbajnoki helyezéssel való kombinálása miatt egyenlőbbek lesznek a lehetőségek a mezőny csapatai számára.” – jegyezte meg a Haas csapatfőnöke, Günther Steiner.

Míg a Racing Point csapatfőnöke, Otmar Szafnauer ezt mondta: „A jövőben a hatékonyság lesz díjazva. Most mindenkinek szembe kell néznie azzal a kérdéssel, hogy hogyan költsék el okosan a pénzüket. Ez plusz egy területet jelenthet néhány csapatnak.”

Viszont a sapka hatásait a 2021-es szezonban még nem igazán fogjuk látni. A komponensek fejlesztéseinek befagyasztása miatt leginkább azon fog múlni az erősorrend, hogy Melbourne-ben milyen kocsival álltak volna rajthoz a csapatok.

Még ha aerodinamikai területen fejleszteni is tudnak a csapatok, ha komoly probléma volt a kocsijukkal, akkor meg van kötve a kezük, és nem tudnak nagyot előrelépni. Azok, akik döntő változtatást akartak eszközölni 2021-re, azoknak az új koncepcióba kell illeszteniük a tervüket. Márpedig a gyökeres változtatás a mostani szabályok szerint már nem lehetséges. És ez független attól, hogy mennyi pénzzel rendelkezik az adott csapat.

Ettől függetlenül a 2021-es év olyan szempontból már erős jelet fog mutatni, hogy a csapatok hogyan készültek fel a csapatuk személyzetének számának csökkentésére. Az új szabályok jó oldalához tartozik, hogy a csapatok meglehetősen hasonló körülmények között állhatnak neki a 2022-es autóik fejlesztéséhez. És mivel a szélcsatorna-használat bajnoki helyezéshez való kötése már jövőre érvénybe lép, így a 2020-as szezonban gyengébben teljesítő csapatok bizonyos szempontból előnyös helyzetbe is kerülnek.

A Ferrari úgy gondolja, hogy az új szabályoknak van egy komoly gyenge pontja is: „Jobb lett volna, ha a bónusz szélcsatorna-használatot a költségekhez igazították volna, nem pedig a bajnoki pozícióhoz. A kisebb büdzsével rendelkező csapatoknak kellene több időt kapniuk a szélcsatornában. A jelenlegi helyzet miatt a csapatok meg fogják fontolni a szezon végén, hogy nem lenne-e jobb a nyolcadik helyett a kilencedik helyen végezniük, hogy több időt tölthessenek a szélcsatornában és a 2022-es autójuk fejlesztésével.”

A kisebb csapatok pedig egy más teljesen más területen is kiélvezhetik az új szabályok hatását. Ugyanis nekik nem kell átalakítaniuk a csapatuk struktúráját, egyszerűen folytathatják úgy, mint eddig, ugyanakkora méretű csapattal.

„Számunkra viszont ez még egy teher, hiszen újra kell építenünk a csapatunkat.” – mondta a Ferrari.

És mivel a Ferrari látta, hogy az új szabályok miatt ők nehezebb helyzetbe kerülhetnek a többiekhez képest, így az utóbbi hónapokban már el is kezdtek dolgozni egy új költségvetési struktúrán, hogy megkíméljék magukat a legrosszabbtól: „Egyértelmű víziónk van azzal kapcsolatosan, hogy mit kell tennünk.”

Azt még nem tudni, hogy a körülbelül 1000 alkalmazottal funkcionáló csapat méretét meddig kell majd csökkenteni. Viszont vélhetően az előzetesen becsült 700 fő is túl sok lehet, és még ennél is lejjebb kell menniük a csapatoknak.

„A kalkulációnk szerint ha egy csapatnak több mint 600 alkalmazottja van, az már nem költséghatékony. Bár a több ember több ötletet is jelent, viszont egy ponton szükség van pénzre, hogy kivitelezd az ötleteket.” – mondta Günther Steiner. A Haasnak ez viszont nem jelent problémát. Az amerikai versenycsapat 250 főt alkalmaz – a beszállítókat is beleszámolva -, így nekik nem kell változtatniuk a struktúrájukon, és Steiner el is mondta, hogy számukra a legjobb modell, hogy a Ferraritól veszik az alkatrészeket.

De mivel a Ferraritól vásárolnak, így nekik nem is a 145 millió dollár jelenti a költségsapka keretét, hanem 125 millió dollár, mivel az FIA ráhúzta az általuk kalkulált fejlesztési költségeket, lévén nekik nem kell a fejlesztésre költeniük, csak a Ferrarinak. Az viszont kérdés, hogy egyáltalán érdemes-e a Haasnak mind a 125 milliót elköltenie. Tulajdonképpen a sapka csak felső határt szab, alatta mindenki annyit tesz a projektbe, amennyit akar. De nem tartoznak a sapka alá a versenyzői fizetések, az utazási költségek, a marketingköltségek, a Pirellinek fizetett 4 millió és a motorokért fizetett 15 millió dollár.

Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-20 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

A Red Bull tanácsadója, Helmut Marko úgy gondolja, hogy a szabályváltoztatások nagy nyertese a McLaren lehet. A tradícionális csapatnak nem kell annyi alkalmazottat kirúgnia az F1-es projektjén belül, mint a Mercedesnek, a Ferrarinak vagy a Red Bullnak, nekik már a mostani modelljük is közel áll a szabályok adta keretekhez.

„Ráadásul jövőre már a Renault helyett a Mercedes motorjait fogják használni, így a McLaren megkerülheti a homologizációs szabályokat, és olyan területeken változtathatnak, amelyeken a többi csapat nem. Ez pedig kiskapukat nyit fel.”

Ennek ellenére Marko nem számít arra, hogy nagyobb átrendeződés jönne az erősorrendben: „A McLaren közelebb kerülhet. Elég jó pozícióban vannak a személyzet és a technológia szempontjából. És jövőre már egy versenyképes motort fognak használni. De egyik évről a másikra nem változik meg minden.”

