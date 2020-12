Ki helyettesítheti Hamiltont a Szahír Nagydíjon?

A Mercedes mindig is jól felkészült volt a tartalékversenyzőivel, hogy legyen tartalékjuk arra az esetre, amennyiben Lewis Hamiltonnal vagy Valtteri Bottasszal történik valami, most pedig történt – Hamilton koronavírus-tesztje pozitív lett, így nem állhat rajthoz a Szahír Nagydíjon.

A Mercedes kedd délelőtt annyit mondott erről, hogy „időben” be fogják jelenteni Hamilton helyettesét, és meglehetősen sok esélyes lehet a Bottas melletti hely betöltésére. Függetlenül attól, hogy végül kire esik a választás, az illetően lehetősége lesz az F1 történelmének egyik legdominánsabb autójának vezetésére.

A Motorsport.com összegyűjtött három esélyest a hétvégi mercedeses helyre:

Stoffel Vandoorne

Stoffel Vandoorne a Mercedes hivatalos tartalékpilótája és a Formula E valenciai tesztjének végeztével amúgy is Bahreinbe utazott volna. Vandoorne azóta nem állt rajthoz a Forma-1-ben, hogy 2018 végén elhagyta a McLarent, de a németek Formula E-csapatában azóta is versenyez.

A belga szerezte a Mercedes első győzelmét a Formula E-ben a sorozat idei berlini zárófordulóin és második lett a vb-pontversenyben, az elmúlt két szezonban pedig a lehető legtöbb helyre elkísérte a Forma-1-es csapatot.

Vandoorne neve a Racing Pointnál is szóba jött még a Nürburgringen, amikor Lance Stroll dőlt ki a koronavírus miatt, de végül Nico Hülkenberg ült be hozzájuk. A Racing Point és a Mercedes tartalékjai ugyanazok, Vandoorne és Esteban Gutierrez, utóbbinak azonban lejárt a szuperlicensze.

A Mercedes jelezte, hogy Vandoorne a Formula E utolsó tesztnapját Valenciában még teljesíti, mielőtt Bahreinbe utazik. Ez azonban még nem jelzi, hogy ő fogja helyettesíteni Hamiltont. Mindenesetre jó lehetőség lehet ez a visszatérésre a belgának és nagyon nagy esély, hogy megszerezze legjobb eredményét a Forma-1-ben, ami eddig egy hetedik hely.

Nico Hülkenberg

Szintén jelölt a több friss tapasztalattal rendelkező Nico Hülkenberg, aki ezzel idén negyedik startját kapná meg. Hülkenbergnek azonban semmilyen kötődése nincs a Mercedeshez, így a komfortzónáján kívül keresne megoldást a csapat, ha őt választanák.

A tény azonban, hogy három futamot már ment 2020-as géppel – ráadásul a tavalyi Mercedes alapján készült Racing Point RP20-szal – vonzóbb opcióvá teheti őt, mint Vandoornet.

Hülkenberg mindhárom alkalommal kihasználta az előtte adódó lehetőséget, bár a Brit Nagydíjon el sem rajtolhatott motorhiba miatt, a 70. Évforduló Nagydíjon negyedik is lehetett volna, ha nem kap defektet.

Hülkenberg emellett az októberi Eifel Nagydíjon is pontot szerzett, holott az időmérő előtt ugrott az autóba, a mezőny végéről a nyolcadik helyre küzdve magát. A Mercedes 2013-ban őt igazolta volna le, amennyiben Hamilton nemet mond nekik, hét évvel később akár bizonyíthat is.

George Russell

Egy versenyzőnek azonban még Hülkenbergnél is több tapasztalata van az idei autókkal: George Russellnek a Williamsből, aki a Mercedes utánpótlásprogramjának tagja, így eleve nagy esélyekkel indul.

Russell rendszeresen kitűnik a sereghajtó Williamsből teljesítményével és bár pontot még nem szerzett, Hamilton folyamatosan „jövőbeli világbajnokként” hivatkozik rá. Széles körben őt várják Hamilton utódának, de jövő év végéig biztosan a Williamsnél marad.

Ez azt jelenti, hogy ha a Mercedes őt akarja helyettesnek, a szerződésének záradékain és a Williams engedékenységén múlik, megkapja-e a lehetőséget. Esteban Ocon is a Mercedes ifistája amúgy, de szoros szerződés köti a Renault-hoz 2021 végéig, mely értesüléseink szerint tartalmazza, hogy a Mercedes nem hívhatja be.

Amennyiben Russell a nyerő, a Williamsnek is találnia kell egy helyettes. Az ő hivatalos tartalékjuk Jack Aitken, akinek van is szuperlicensze és Bahreinben is van az F2 szezonzárója miatt, szóval elméletileg közbeléphet.

Ha Russellt választják, hatalmas esélyt kap arra, hogy bizonyítsa a körülötte folyó felhajtást és emellett minden valószínűséggel első pontjait is megszerezné a Forma-1-ben.

