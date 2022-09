Ki foglalhatja el Nicholas Latifi megüresedett helyét a Williamsnél 2023-ban?

Nicholas Latifi hiába érkezett az utóbbi időszak egyik legjobban felkészült újoncaként a Forma-1-be a 2020-as szezonban, a Williams sem tagadta, hogy részben a Sofina jelentette szponzori támogatás miatt szerződtették a kanadai pilótát, aki 2019-ben második lett az F2-ben.

Most, hogy a Williams-család kivonult a sportból, és a Dorilton Capital biztos anyagi hátteret biztosít a patinás csapatnak, a grove-i gárda a túlélés helyett elkezdhetett a túléles helyett a versenyzésre koncentrálni, Nicholas Latifi teljesítménye pedig a harmadik szezonjának végére sem javult olyan mértékben, hogy megérdemelten tartsa meg az ülését.

Latifi és a Williams jó hangulatban búcsúznak el egymástól, azonban a pótlása most sokkal nagyobb fejfájást okoz majd a Williamsnek, mint a szezon korábbi szakaszában okozott volna. A Williams is arra készült, hogy legalább 1 szezonra kölcsönveszik Oscar Piastrit az Alpine-tól, és Jost Capitót is frusztrálta, hogy eredmény nélkül vártak egy másik csapat kölcsönszerződésére. A Williamsnek így is jó opciói vannak a piacon, de azzal, hogy az Alpine és a Haas is horgászik még, nekik lehet, hogy majd csak a „maradék” jut.

Nyck de Vries

A Mercedes Formula E-bajnok tartalékosáért már tavaly is lobbizott Toto Wolff a Williamsnél, és miután Piastri a McLarenhez igazolt, Latifi helyének első számú várományosa lett. Monzában a vakbélműtéten áteső Alex Albon helyén fantasztikusan mutatkozott be, és azonnal pontot is szerzett, és könnyen lehet, hogy Szingapúrban is ő vezeti majd a Williamst, miután Albon felépülése a műtétét követő komplikációkból még mindig kérdéses. A Williamsnek azonban nagyon hamar de Vries elé kéne tolnia az ajánlatát, miután a teljesítménye az Alpine és az AlphaTauri figyelmét is felkeltette. Az Alpine-nál közvetlenül Alonso helyére mehetne, míg az AlphaTaurinál az Alpine-hoz igazoló Pierre Gasly helyét foglalhatná el.

Logan Sargeant

A Williams akadémiájának amerikai F2-es pilótája jó benyomást tett Jost Capito csapatfőnökre az első Formula 2-es szezonjával, és kijelentette, hogy Sargeant előbb-utóbb eljut a Forma-1-be. Most, hogy de Vriesre mások is szemet vetettek, és Piastrit elhappolta a Williams elől is a McLaren, Sargeant a tervezettnél is korábban F1-es pilótává válhat, ehhez azonban nem csak az Amerikai Nagydíjon első szabadedzésén kell jó munkát végeznie a Williams 2022-es autójában, hanem a legjobb 5 között kell végeznie az F2-ben is, hogy szuperlicencet kapjon. Jelenleg a harmadik a pontversenyben, de mióta Ausztriában és Nagy-Britanniában is behúzta a főfutamokat, ötször is kiesett, és az 5.-6. Jehan Daruvala és Enzo Fittipaldi is csak 9 pontra van tőle.

Jack Doohan

A Williams még mindig nyitott arra, hogy kölcsönvegye az Alpine egyik akadémistáját, Piastri távozása után az Alpine akadémiájának következő F1-aspriráns növendéke Jack Doohan, aki szintén csak 9 pontra van Sargeanttől az F2 bajnoki pontversenyében, de Piastrihoz hasonlóan ő is többször is kapott már tesztlehetőséget az Alpine-tól. Nem kizárható, hogy az Alpine is szerződést ad neki, azonban a Williamsnek nincs sok oka arra, hogy az ausztrált részesítse előnyben a saját nevelésű Sargeanttel szemben – hacsak az amerikai elbukja a szuperlicencét.

Mick Schumacher

Két szezonnal a háta mögött meglepő módon az egyik legtapasztaltabb pilóta a listán, azonban az a tény, hogy a Ferrari a juniorakadémiájából, a Haas pedig az F1-es csapatától küldheti el a 2020-as Formula 2-es bajnokot, nem lehet túl csábító a Williams számára sem. Hiába szerzett Nagy-Britanniában és Ausztriában is pontot Schumacher, a Haas még mindig nem tudja, hogy megéri-e megtartaniuk a hétszeres világbajnok legenda fiát. Vajon a Williamsnél újra felépíthetné a még szinte el sem kezdődött F1-es karrierjét?

Daniel Ricciardo

Az elmúlt két év komoly csorbát ejtett a nyolcszoros futamgyőztes versenyző megítélésén, és a legsikeresebb szabadúszóként sem kapkodnak érte a csapatok. Az Albonra építő Williamsnél még annyira sem válhatna a csapat vezérévé, mint a McLarennél lehetett volna Norris mellett, és kérdéses, hogy a Williams listáján milyen helyet foglal el a korábban említett újoncokhoz képest a veterán versenyző.