Ki foglalhatja el Hamilton trónját?

Bár hamarosan elkezdődnek az autóbemutatók, kezdve a Ferrarival február 11-én, abban egészen biztosak lehetünk, hogy a tavalyi autók továbbfejlesztett változatait láthatjuk majd. Az erősorrend valószínűleg stagnálni fog, nagy változás nem várható az élen, talán a középmezőnyben, mielőtt megérkeznek a 2021-es szabályok.

A legjobb autó továbbra is a Mercedes lehet, Bottas pedig kapott egy újabb esélyt a bizonyításra. Tavaly pár futam után még vezetni tudta a pontversenyt, de az év végére elveszett az immáron hatszoros világbajnok Lewis Hamilton mellett.

A finn becsületére legyen mondva, továbbra is próbálkozik, de ha az idén nem jönnek az elvárt eredmények, vagy nem tudja megszorongatni Hamiltont, nem biztos, hogy a Mercedes ismét hosszabbítani fog vele.

A Ferrari mindkét pilótája a világbajnoki címért fog hajtani, ha az autó azt lehetővé fogja tenni. Kérdéses viszont, hogy Vettel és Leclerc hogyan fognak együttműködni, és kettejük rivalizálása mennyire fogja akadályozni a Ferrari konstruktőri ambícióit.

Nem szabad leírni Verstappent sem, amikor a Red Bull működött alatta, azt kihasználta és futamokat nyert, ha a Honda folytatja azt a fejlődési szintet, amit elértek, mióta szakítottak a McLarennel, akkor talán még nekik is jó esélyük lehet megszorongatni a Mercedest.

Beszéljünk egy kicsit Fernando Alonsóról is! A spanyol nyíltan kijelentette, hogy nem végzett az F1-el, és készen áll a visszatérésre. Most, hogy véget a Dakar rali, Indianapolis van a célkeresztjében, de nyárra ott is végez.

Lesz egy egész nyara átgondolni a lehetőségeit, és tárgyalni egy minél jobb pozícióért. Ha lehetősége nyílik arra, hogy olyan autóba üljön, amivel Hamilton ellen tud harcolni, biztosak lehetünk benne, hogy a kétszeres világbajnok harcba fog szállni egy újabb címért.

A nevét főként a Renault-val hozták szóba, de a Ferrariról is lehetett pletykákat hallani. A jelek azonban arra mutatnak, hogy Alonso visszatérhet a régi sikerei színhelyére, ahol egykor két világbajnoki címet is szerzett.

