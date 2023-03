Ki és miért szivárogtat ennyit a Ferrarinál?

Frederic Vasseur első pár hete a Ferrari csapatfőnökeként eléggé eseménytelen volt, de a Bahreini Nagydíjat követően beindultak a dolgok. A versenyen az SF-23 nem tudott a Red Bull nyomába érni és Charles Leclerc kiesése is kellemetlenül érintette a csapatot, mely azt hitte, már maguk mögött hagyták a tavalyi műszaki problémákat.

A Red Bulltól való lemaradásuk után azonban más problémái is támadtak Vasseurnek, ezúttal a sajtó felől. Először Gino Rosato és Jonathan Giacobazzi távozása szivárgott ki „széleskörű elégedetlenség” részeként, amely állítólag az aerodinamikai részleg vezetőjét, David Sanchezt is felmondásra késztette és Laurent Mekies sportigazgató és Enrico Cardile, a karosszéria főtervezője is átgondolta, maradnia kéne-e legalábbis a pletykák szerint.

Emellett arról is szárnyra keltek hírek, hogy magának Vasseurnek lett elege abból, hogy nem túl jó a kapcsolata Benedetto Vigna vezérigazgatóval, míg Charles Leclerc állítólag találkozót kért a márka elnökével, John Elkannal.

Vasseur hétfőn az Auto Hebdo kérdésére tagadta, hogy zendülés tört volna ki, egyszerűen arról van szó, hogy páran, akik Mattia Binottóhoz álltak közel, úgy döntöttek, visszalépnek, míg mások gondolkoznak azon, folytassák-e munkájukat Maranellóban.

Az Auto Motor und Sport újságírója, Andreas Haupt szerint sokkal valószínűbb, hogy a mostanában kiszivárgó hírek nem úgy utalnak a Ferrarin belüli zűrzavarra, mint ahogy látszik, ugyanis elmondása szerint a csapatnál nincs pánikhangulat, de valaki úgy szivárogtathat információkat, hogy úgy tűnjön, az van.

Haupt arról ír, a Mekies maradásával kapcsolatos kérdőjelek nem új keletűek, ugyanis már decemberben tudni lehetett arról, hogy mérlegeli a felmondást, azonban olyan információk láttak napvilágot vezető mérnökök szerződéséről, amivel lehet hangulatot kelleni a vezetőség ellen.

Azt nem akarja kijelenteni a német szakíró, hogy tégla van a Ferrarinál, de arra elég nagy esélyt lát, hogy „valakinek, vagy valakiknek egyértelműen megvannak a saját céljai a Scuderia háza táján.”

Közben a Haas háza táján is állhat a bál, miután kiderült, hogy a cég, melynek tulajdonában áll a csapat, háborús szankciókat sértve üzletelhetett orosz hadiipari vállalatokkal.