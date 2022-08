Ki érkezik az Alpine-hoz? Ralf Schumacher két nevet dobott be

Rendkívül érdekes helyzet állt elő az Alpine-nál azzal, hogy Fernando Alonso váratlanul átigazolt az Aston Martinhoz, Oscar Piastri érkezését pedig hiába jelentették be, az ausztrál versenyző cáfolta, hogy a francia istállónál folytatná pályafutását.

Eközben számos, egymástól független sajtóorgánum szerint a McLaren szabadulna Ricciardótól, hogy a helyére hozhassák Piastrit, így a nyolcszoros futamgyőztes pilóta sorsa is kérdéses.

A korábbi F1-es Ralf Schumacher nehezen tartja elképzelhetőnek, hogy Ricciardo az Alpine-hoz igazoljon, és elmondta, nehéz dolga lenne, ha meg kellene neveznie Alonso utódját, majd bedobta két német pilóta nevét:

„Aztán ott van a Daniel Ricciardóval kapcsolatos kérdés. Személy szerint nem tudom elképzelni, hogy még esélyt fog kapni a Forma-1-ben. De bajban lennék, ha meg kellene mondanom, hogy kit igazoljon le az Alpine.”

„Persze jelöltek vannak. Mick még nem írt alá szerződést 2023-ra vonatkozóan, tehát ő is egy jelölt. Egy elég gyors jelölt, ahogy azt ti is láthatjátok. És Nico Hülkenberg továbbra is ott van a rajtrács közelében” – fogalmazott Ralf a Sky Germanynek.

