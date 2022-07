Ki érkezhet Vettel helyére az Aston Martinhoz?

Ma délben Sebastian Vettel az Instagram-oldalára feltöltött videóban jelentette be, hogy visszavonul a Forma-1-ből, és a 2022-es szezon végén szögre akasztja az F1-es bukósisakját a 35 éves négyszeres világbajnok versenyző.

Így pedig felmerül a kérdés, hogy kivel pótolhatja az Aston Martin csapata Vettelt, azaz ki lesz Lance Stroll csapattársa 2023-ben. Túl sok életképes lehetőség nincs a silverstone-i bázisú istálló előtt, de nézzük meg, kik jöhetnek szóba.

Mick Schumacher nevéről már a visszavonulás bejelentése előtt is olvashattunk a német sajtóban, szerintük több érv is szólna a hétszeres világbajnok fiának leigazolása mellett, aki ráadásul az utóbbi hétvégéken sokat tudott fejlődni, és a szerződése is lejár 2022 végén.

Még több F1 hír: Perez szeretne visszavágni Magyarországon a frusztráló francia hétvége után

Daniel Ricciardo helye sem tűnik biztosítottnak a McLaren csapatánál, persze a legvalószínűbb opciónak továbbra is az tűnik, hogy marad 2023-ra is, és nem biztos, hogy vonzónak találná a kevésbé versenyképes Aston-ülést.

Ha F1-es ülésekről van szó, nem lehet figyelmen kívül hagyni Oscar Piastrit, aki tavalyelőtt az F3-at, tavaly pedig az F2-t nyerte meg, és a sajtóhírek szerint az Alpine-juniornak Alonso hosszabbítása miatt vélhetően nem lesz helye a francia istállónál, opcióként pedig talán még az Aston Martin lehetne a legvonzóbb lehetőség a Williams ellenében, ha Ricciardo tényleg marad a McLarennél.

Rajtuk kívül felmerülhet még a tartalékpilótájuk, Nico Hülkenberg visszahozatala, a német viszont a kora miatt maradhat az F1-en kívül – a „szupercsere” már 35 éves lesz augusztusban. Emellett a középmezőnyből Albon szerződése is lejár, míg a német sajtó szerint Lawrence Stroll szívesen szerződtetné Alonsót, de valószínűtlennek tűnik, hogy a spanyol egy jóval gyengébb autóért váltana csapatot.

A Mercedes-junior Nyck de Vries F1-be igazolásáról már régóta beszélnek, őt a Mercedes-csapatfőnök Toto Wolff közbenjárása juttathatná üléshez, de kérdéses, hogy az Aston Martin a 27 éves holland mellett akarja-e letenni a voksát. Wolff mindenesetre a Motorsport.com értesülései szerint már is kezdhette a kopogtatását. Pierre Gasly neve merülhet még fel, neki 2023-ig van szerződése a Red Bull-lal, de mivel az A-csapathoz való transzfer a közeljövőben elképzelhetetlennek tűnik, így nem tudni, mennyire akarna akadályt gördíteni az eligazolása elé az osztrák cég.

Az Aston Martin korábban ígéretet tett arra, hogy lesz versenyzői akadémiájuk, ám mivel ez egyelőre nem valósult meg, így onnan nem válogathatnak Lawrence Strollék.

Összességében tehát vannak opciói az Aston Martinnak, a legvalószínűbbnek viszont talán Mick Schumacher érkezése tűnhet - Vettel pedig biztosan ódákat fog zengeni barátjáról, és Mickkel továbbra is vonzó maradhatna az Aston Martin a német piacon, a 23 éves pilótában pedig több rejlhet annál, mint amit eddig láttunk tőle az F1-ben.

Amennyiben Mick mégsem szakítana a ferraris kapcsolataival, amit a csapatváltása jelentene, az Aston Martinnak van még két esélye arra, hogy az első szabadedzéseken kipróbáljon egy pár jelöltet, mint például Nyck de Vries.

Ilyen időjárás várható a Magyar Nagydíjon – elő az esernyőkkel?

Így fest egy kör a Hungaroringen az Assetto Corsában!