Ki állíthatja meg 2020-ban Hamiltont?

Lewis Hamilton 2019-ben hatodik bajnoki elsőségét szerezte a száguldó cirkuszban, így idén már Michael Schumacher abszolút rekordjának a beállítására hajthat. A Mercedes brit versenyzőjét az elmúlt években csak egyszer sikerült feltartóztatni, akkor csapattársa, Nico Rosberg győzte le.

És ha már, a Crash.net azonnal Hamilton csapattársával kezdi, Valtteri Bottas tavaly második lett a vb-versengésben, de csak a szezon elején tudta tartani a lépést a brittel. Négy győzelmet szerzett a szezon során, de a pole pozíciók számában ugyanúgy végzett, mint csapattársa.

A Crash.net szerint Bottas tavaly sokat fejlődött, de 2020-ban még kiegyenlítettebb teljesítményre lesz szüksége, ha fel akarja venni a harcot Hamiltonnal. És ezzel egy időben ismét meg kellene győznie a Mercedest is a folytatást illetően.

Max Verstappen a lap cikke szerint 2019-ben bizonyította, hogy miért veszik biztosra, hogy a nem is olyan távoli jövőben a holland világbajnok lehet. A Red Bull nagyot fejlődött a Honda által, a holland pedig élete eddigi legjobb idényét produkálta.

Ha a Red Bull és a Honda idén is kitesz magáért, akkor egy versenyképes autó volánjánál már most bármi elképzelhető Verstappennel kapcsolatban. És Verstappen monacói, magyarországi és brazíliai párharca már ízelítőt is adott arról, hogy mi várhat ránk kettejük csatájában.

Charles Leclerc tavaly robbant be a forma-1 élmezőnyébe, miután nem volt félénk, hogy a Ferrari versenyzőjeként a győzelemre törjön. Csapattársával, Sebastian Vettellel a kezdetektől küzdöttek az első számú versenyző posztjáért, és annyi biztos, hogy Leclerc bebizonyította, hogy a Ferrarinak szüksége van rá.

Miközben Vettel helyzete megingott az olaszoknál, a monacói máris hosszú távra biztosította a helyét Maranellóban. Ugyanakkor a Crash.net cikke nem felejti el megemlíteni, hogy a fiatal versenyző tavaly még számottevő hibákat is elkövetett, elsősorban a bakui, a monacói és a németországi rontásait olvassák a fejére.

Végül Leclerc nagy csatában Vettelt legyőzte, és 24 ponttal többet gyűjtött, mint a négyszeres világbajnok német. Emellett a monacói az időmérőkön is bizonyítani tudott, vagyis a versenytempója mellett azonnal bizonyította, hogy egykörös sebessége is kiváló.

Persze az internetes lap elemzésében nem ment el szó nélkül amellett, hogy a Mercedes állandó technikai fölénye mellett egy sima csatában nagyon nehezen elképzelhető Hamilton legyőzése, ahogy ezt az elmúlt évek is bizonyították. Ugyanakkor a Mercedes megbízhatósága jelenthet különbséget, akár még csapaton belül is, ahogy azt a 2016-os példa is mutatta.

Ugyanakkor ezen a téren sem panaszkodhat Hamilton, hiszen a 2019-es idényben nem nagyon akadtak ilyen jellegű gondjai. Viszont a cikkben felteszik, hogy Hamiltonnak magával is számolnia kell. Elsősorban a 2016-os évet hozzák fel példaként, természetesen, mert akkor Rosbergnek sikerült legyőznie.

A lap szerint ennek egyik oka, hogy még 2015 végén a már világbajnok Hamilton kiengedett, és átadta az utolsó három futamgyőzelmet csapattársának. Rosberg Mexikóban, Brazíliában és Abu Dhabiban is begyűjtötte a győzelmet, és még így is nagyon simán kapott ki.

Viszont a cikk szerint ez is közrejátszott abban, hogy a következő idényben Rosberg már magabiztosan nyitott, és azonnal négy futamgyőzelmet aratott,a mely megalapozta az önbizalmát, amely kitartott a végéig. Ezen a pontot csatlakoznak be a megbízhatósági problémák, amely miatt például Malajziában győzelemről volt kénytelen lemondani.

Ráadásul a körülmények sem a kihívókat segítik, hiszen a 2020-as idényben szinte semmilyen szabályváltoztatásra nem kerül sor, vagyis a csapatok a tavalyi alapokra építhetnek. Emellett további korlátozást jelenthet, hogy a sportág már a 2021-es változásokra is kénytelen figyelni, egyelőre nem világos, hogy ki, mikor adja majd fel a harcot idén, hogy már az új érára készüljön helyette.