Kezd formát ölteni a 2023-as F1-es naptár, komoly hiányzók lehetnek – olasz sajtó

A Motorsport.com olasz kiadásának beszámolója szerint kezd formát ölteni a 2023-as F1-es versenynaptár, és bár rekordszámú futamot rendezhetnek jövőre, több európai pálya is elköszönhet az évenkénti futamrendezéstől.

Az olasz portál szerint ugyanis 24 nagydíj lesz jövőre a formulaautózás királykategóriájában, azonban ebből csak 8-at fognak Európában rendezni. Ezek közül hat pályának már van szerződése a jövő évre (Monza, Imola, Silverstone, Hungaroring, Barcelona és Zandvoort), a Red Bull Ring hosszabbítása pedig a küszöbön áll.

Ez egyben azt is jelenti, hogy egy európai hely maradhat, miközben Monaco, Paul Ricard és Spa-Francorchamps kontraktusa is kifut a szezon végén. A Liberty Media közülük Monacónak adhat lehetőséget a futamrendezésre, viszont csak új feltételekkel és a jelenlegi privilégiumai visszavágásával – pénzügyi és egyedi szponzori értelemben is, hiszen miközben a Forma-1 hivatalos partnere a Rolex, addig Monacóban a TAG Heuert hirdeti a promóter.

Korábbi sajtóhírek szerint Franciaország és Belgium felváltva rendezhet versenyeket, a Motorsport.com pedig most arról ír, hogy Spa két-három dologban reménykedhet: egyrészt abban, hogy Monaco nem jut egyezségre az F1-gyel, másrészt abban, hogy jövőre még nem rendez futamot a dél-afrikai Kyalami, plusz esetleg abban, hogy még jövőre sem tér vissza Kína a száguldó cirkuszba.

