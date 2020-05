Kevin Magnussen: Többet segített, hogy versenyző az apám, mint ártott

Jan Magnussen a McLarennél, 1995-ben mutatkozott be a Forma-1-ben a Csendes-Óceáni Nagydíjon, ahol a vakbélgyulladással szenvedő Mika Hakkinent helyettesítette, a verseny a 10. helyen zárta.

1997-ben igazolt a Stewart csapathoz, ahol 1998 közepéig versenyzett. Pontot csak egyszer szerzett, az 1998-as Brazil Nagydíjon, 1998 közepén a gyenge teljesítménye miatt egy, azóta másik Forma-1-es apuka, Jos Verstappen váltotta.

Jan Magnussen, McLaren MP4/10B Fotó készítője: Motorsport Images

A rövid Forma-1-es karrierje ellenére ki tudta építeni azokat a kapcsolatokat, amelyek segítettek a fiának a Forma-1-be való eljutáshoz.

Kevin Magnussen 2014-ben, édesapjához hasonlóan szintén a McLarennél mutatkozott be, ahol első futamán a dobogó legalsó fokára állhatott, majd Daniel Ricciardo kizárását követően megörökölte a 2. helyet.

A McLarennél azonban csak 1 évet tölthetett el, Fernando Alonso érkezése miatt, ezért először a gyári Renaulthoz, majd a Haashoz igazolt.

Third placed Kevin Magnussen, McLaren MP4-29 celebrates as he enters parc ferme Fotó készítője: XPB Images

A Racer Magnussennel készült interjúja közben az olvasók is kérdezhettek tőle, az egyikük azt szerette volna megtudni, hogyan küzdött meg azzal a nyomással, amelyet az apja neve jelentett.

„Nem igazán mondanám azt, hogy ez olyan dolog lett volna, amellyel meg kellett küzdenem” – válaszolt Kevin Magnussen. „Természetesen, mindig lesz egy pici extra nyomás, de több előnye is volt ennek.”

„Az, hogy apám is motorsport versenyző, aki az F1-et is megjárta, és volt pár sikere is, azt jelentette, hogy néhány fontos ember is figyelemmel követett engem. Amikor jó eredményeket értem el, felfigyeltek rám ezek az emberek.”

„Úgy gondolom, az, hogy az édesapám is pilóta, többet segített nekem, mint ártott volna.”

Jan Magnussen a Forma-1-es kalandja után a hosszú távú versenyzésben talált új otthonra, és négyszer is megnyerte kategóriáját a Le Mans-i 24 órás versenyen. Kevin reméli, hogy egyszer majd együtt állhatnak rajthoz majd a neves versenyen.

„Nem tudom, mennyi esély lesz erre, de ez olyasmi, amit nagyon szeretnénk, és már régóta beszélünk róla. Egyelőre még nem érkezett meg a megfelelő lehetőségünk erre, de ha jön egy jó opció, akkor arra biztosan lecsapunk majd.”

Ajánlott videó: