Kevésen múlt Sainz 5. helye

Ahazai versenyére új sisakfejtéssel készült Sainz 2016 óta minden versenyen pontot tudott szerezni a katalán aszfaltcsíkon, remek sorozata pedig ezúttal sem szakadt meg.

A McLaren-Renault spanyol versenyzője a verseny végéhez közeledve megelőzte Vettel Ferrariját, majd az 5 másodperces büntetést kapó Sergio Perezt is üldözőbe vette. A spanyol a Movistar-nak értékelte a futamát.

„Végre tiszta versenyt futottam, problémák nélkül. Ez volt talán az egyik legharcosabb futamom a két kiállás és a rengeteg eltérő stratégián futó versenyző miatt.” – kezdte értékelését Sainz.

„Összességében úgy gondolom, az előző versenyek után kijárt már nekünk egy ilyen eredmény.” – folytatta.

„Külön örülök annak, hogy pont a hazai futamomon tudtam egy ilyen jó helyezést elérni. Boldog vagyok a szerelők miatt is, akiknek önbizalmat adhat a négy hibátlan kerékcsere. Remélem, a mai eredmény magabiztosabbá tesz minket a szezon további részére.”

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

A spanyol versenyző ezt követően a Perez elleni csatájáról beszélt.

„Kár hogy nem tudtam egy körrel tovább tartani, Checo utána szárnyalt a friss abroncsokon. A legfontosabb, hogy a Ferrarihoz és a Racing Pointhoz képest kissé nagyobb kopással, nem a legjobb ritmust autózva is képesek voltunk a jó formát mutató Racing Pointok, Ferrarik és AlphaTaurik ellen küzdeni.”

„Boldog vagyok, mert küzdelmes versenyen vagyok túl. Előztem, védekeztem, végül pedig a legjobb 6 közé kerültem. A tegnapi időmérő után bíztunk benne, hogy ma Albon ellen küzdhetünk. Ma visszanyertük azt, amit tegnap elbuktunk a Q3-ban.”

A verseny vége felé Sainznak arra is esélye volt, hogy behozza az 5 másodperces büntetéssel rendelkező Sergio Perezt.

Alex Albon, Red Bull Racing RB16, leads Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, and Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Rosszul jött, hogy Verstappen lekörözött, ami miatt két másodpercet veszítettem. Emiatt végül nem tudtam befogni Checót.”

„Max utána sajnos nem körözte le a Racing Pointokat, ami kár, mert úgy éreztem, tudom követni őt. Ez is bizonyítja, milyen jó tempónk volt a verseny vége felé. Ahogy fogy az üzemanyag, az autó vezethetősége sokat javul. Ennek okait meg kell értenünk, mert a versenyek elején sokat szenvedünk a gumikkal.”

Sainz ezután a szurkolók hiányáról beszélt, akik szerinte élvezték volna a barcelonai versenyt.

„Barcelona, a hazai versenyem továbbra is szerencsét hoz nekem. Sajnálom, hogy nem tudtam a szurkolókkal együtt élvezni a hétvégét. Szerintem a mai futam jó móka volt, még ha nem is az élmezőnyben, hanem a sűrűjében, ahol én is voltam. A nézők biztosan élvezték volna.”

„Éreztem a hiányukat. Az 5-ös kanyarnál észrevettem, hogy még a lelátó sincs felállítva. Sajnálom, hogy így alakult, de remélhetőleg jövőre minden visszatér a rendes kerékvágásba.” – zárta mondanivalóját a spanyol.

