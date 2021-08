Kevesebb, mint 1 tizedet jelentett a Ferrarinak az extra szélcsatornás idő

A költségek csökkentését célzó jelenlegi szabályozás miatt idén már csak negyvenszer használhatták a csapatok a szélcsatornáikat az aerodinamikai tesztjeik elvégzésére az eddigi években megszokott 65-höz képest.

Ezt az értéket azonban az idei évtől kezdve már a csapatok pályán mutatott teljesítménye is befolyásolja, minden csapat az előző évi konstruktőri bajnokságban elért helyezése alapján kerül rangsorolásra.

A tavalyi évi győzelmének köszönhetően a Mercedes tesztelési lehetősége 90%-ra csökkent, ami 36 futást jelent nekik az idei évre, miközben az 1980 óta a 6. helyével a legrosszabb konstruktőri helyezését elérő Ferrari értéke 102,5%-ra jött ki.

Ez azonban csak az átlagnál eggyel több, 41 tesztelhetőséget jelentett számukra, jelentette ki a Ferrari csapatfőnöke, Mattia Binotto, aki úgy véli, hogy ez az extra lehetőség minimális hatást gyakorolt a fejlesztéseikre és a teljesítményükre, mivel nagyjából egy heti fejlesztésnek felel meg.

„Nyilvánvalóan a tavaly elért helyezésünknek köszönhetően kaptunk némi extra időt a szélcsatornában” – mondta Binotto többek között a Motorsport.com-nak. „A szezon során alkalmaknak nevezzük azt az időt, amit a szélcsatornában tölthetünk el, a plusz idő, amit kaptunk az egy alkalomnak felel meg.”

„Általában egy extra alkalom, egy hétnyi fejlesztésnek felel meg, és általában egy ilyen fejlesztés kevesebb, mint 1 tizedet jelent körönként. Tehát, igen ez is egy előny, de kevesebb, mint 1 tized körönként.”

„Természetesen ez is fontos, és boldogan tesszük zesebre, hogy van egy ilyen lehetőségünk, nem a tavalyi eredmény miatt, hanem azért, mert legalább valamit kaptunk 2021-re. De nem gondoljuk azt, hogy ez megváltoztatná az állást. Nem fogja.” – tette hozzá.

A Ferrari is a legtöbbet fejlődött csapatok között van az idei szezonban, jelenleg holtversenyben a harmadik helyet foglalják el a McLarennel karöltve 163 ponttal.

Charles Leclerc Monacoban és Bakuban is első rajthelyet szerzett, illetve ő is és Carlos Sainz is szerzett dobogós helyezést az idei évben már.

Az olasz csapat utolsó győzelméig a 2019-es Szingapúri Nagydíjig kell visszamenni, amikor Sebastian Vettel húzta be a vörösöknek a győzelmet.