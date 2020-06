Kevesebb, mint 1 perc lehet egy kör az F1-es „oválon” Bahreinben?

A hu.motorsport.com korábban több alkalommal is beszámolt a rövidített vonalvezetésről, amire az FIA is áldását adta, mivel a pálya rendelkezik a szükséges legmagasabb besorolású engedéllyel, és az eltérő vonalvezetés minden szempontból megfelel az előírásoknak.

Ross Brawn, a Liberty Media ügyvezető igazgatója néhány nappal ezelőtt beszélt erről, hogy Bahrein második futama egy eltérő vonalvezetést kaphat. Ez akár még az eredeti konfiguráció helyett is elképzelhető lehet.

„Meglepődtünk Ross megjegyzésein.” - mondta a pálya vezérigazgatója, Sheikh Salman bin Isa al-Khalifa a Motorsport.com kérdésére, hozzátéve, hogy egyelőre csak annyit tudnak a naptárról, amennyit a Forma-1 hivatalosan közölt. Mégpedig azt, hogy egynél több versenyt is rendezhetnek egy helyszínen, ha problémák lennének az alternatívákkal.

Sheikh Salman bin Isa al-Khalifa azonban nyitotta az ötletre, és úgy fogalmazott, megvizsgálhatják azt. „Ez az ötlet az új konfigurációról új volt számunkra, különösen a részleteket tekintve, amikről Ross beszélt, de mindez érdekes és megvalósítható.”

Bahrein számára talán valóban új az ötlet, a Forma-1-en belül azonban már elemezhették a lehetőséget. Több igen tapasztalt szakember is dolgozik a Liberty Mediának, így adottak a lehetőségek az ehhez hasonló elemzésekre. Craig Wilson, a Williams korábbi mérnöke tapasztalt ezen a területen, aki részt vett a vietnami aszfaltcsík és Miami utcai pályájának tervezésében.

A bahreini pálya első embere azt azonban hangsúlyozta, versenyen még soha nem használták ezt a vonalvezetést. Ez a fajta konfiguráció igen más karaktert adna a pályának, amivel majdhogynem egy ovált kapnánk.

Jó hír, hogy a pálya ezen része is jóváhagyásra került korábban az FIA részéről, tehát az használható lehet. Ez 1.748 kilométerrel lenne rövidebb, mint az eredeti vonalvezetés. A mezőnynek egy 3.664 kilométer hosszú pályán kellene versenyeznie, ami még a Red Bull Ringnél is 0.654 kilométerrel rövidebb. A tavalyi pole-idő Ausztriában 63 másodperc volt.

Bahrein szerint az új konfigurációval egy nagyon alacsony leszorító erőt igénylő pályát kapnánk, de azt semmi esetre sem hasonlítanák össze Monzával. Három DRS-zóna kaphatna helyet az új pályán.

Az 1-es és a 4-es kanyarnál adott lehet a lehetőség a versenyzők számára. Potenciálisan több előzési lehetőség is lenne. Az egyenes részek is ide tartoznak, kiegészülve a DRS-zónákkal, mint az a képen is látszik.

Egyelőre azonban Bahrein nem kapott dátumot, és sok függ attól, hogy mi lesz az európai futamokkal. November 29. és december 6. lehetne a két verseny dátuma Bahreinben, még az évadzáró Abu Dhabi Nagydíj előtt, ami december 13-ra kerülhet.

Bahreinben is ezt erősítették meg, miszerint nincs megállapodás az új dátumról, mert a kormánnyal is egyeztetniük kell a vírus miatt. A törvények pedig nem sokat változtak a nyilvános rendezvények kapcsán.

A pálya vezetői szerint sokat segítene számukra, ha már konkrét információkat is tudnának a kormány részéről, de dolgoznak ezen. Jelenleg azonban erre nem tudnak válaszolni, és még mindig vannak utazási és helyi korlátozások. A lehető leggyorsabban szeretnék megválaszolni ezeket a kérdéseket, ez azonban most korai lenne.

A pálya nem várhat sokáig, mert szeptemberben és októberben igen elfoglaltak lehetnek. Nemcsak a Forma-1 fogadását tervezik, mivel a WEC mezőnye is ott van. Egy túlságosan sűrű ütemterv pedig nem biztos, hogy megvalósítható. Ha azonban a világ a megfelelő ütemben halad előre, mint jelenleg, akkor szerintük mindez lehetséges lehet.

Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a 2021-es Bahreini Nagydíj márciusban kerülhet megrendezése, és normál helyzetben novemberben már működnie kellene az ehhez köthető marketingtervnek.

Ez azt is jelentené, hogy a helyszín 4 hónapon belül akár három F1-es eseményt is rendezhetne. Mindez újabb és újabb kérdéseket vet fel, logisztikai szempontból is. „Számunkra fontos ezt megérteni, és erre terveznünk kell.”

