Kétmillió eurójába kerül a Red Bullnak az RB18 "fogyókúrája"

Ahogy arról korábban írtunk, a 2022-es szabályváltozások egyik hozadéka volt, hogy az autók minimum súlyát 753 kilogrammról 795-re emelték. A plusz kilókért elsősorban az utascella megerősítése és a nehezebb kerekek felelnek, de a csapatok így is túllépik a határt.

A mérnökök a lehető legkézenfekvőbb területhez nyúltak, amivel gyors "fogyást" érhetnek a konstrukcióknál, a McLarennél és az Aston Martinnál is elkezdtek spórolni a festésen, ezzel is könnyítve a konstrukciót.

A Red Bullnál is hasonló stratégián gondolkoznak, de egy olaszországi jelentés szerint a bikások arra számítanak, hogy az áprilisi, imolai Emilia Romagna Nagydíjra 8 kilogrammot tudnak lefaragni az RB18-as súlyából.

Egy ilyen mértékű súlyvesztés akár két tizedmásodperces javulást is jelenthet körönként, amire szüksége is lenne a csapatnak a Ferrari ellen folytatott harcban, hiszen azt a szezon első két futamán is láthattuk, hogy milyen kicsik a különbségek a két istálló között.

A Motorsport.com olasz kiadásának beszámolója szerint egyébként a Red Bull nyolc kilogrammos javulása azért lehet jelentős, mert az Aston Martinnak mindössze grammokat sikerült nyernie a festés részleges eltávolításával.

A hírek szerint egyébként a mai Forma-1-ben egy kilogrammnyi súly eltávolítása az autóról körülbelül 250 ezer euróba kerül, így a Red Bull körülbelül 2 millió eurót költ el arra, hogy a konstrukcióját közelebb hozza a minimális súlyhatárhoz.

