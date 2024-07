Kételkedett a McLaren Norrisban?

A McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella elmondása szerint egy pillanatig sem kételkedett benne, hogy Lando Norris visszaadja az első helyet Oscar Piastrinak a vasárnapi Magyar Nagydíjon, annak ellenére, hogy egyértelműen vonakodott megtenni. Az olasz szakember emellett jelezte, komoly következményei lettek volna a csapatutasítások megtagadásának:

„Elég jól ismerem Landót, elég jól ahhoz, hogy tudjam, hogy egy autóversenyzőt és egy csapatjátékost tisztelhetünk benne. Nagyon is aggódtam volna, hogyha Lando nem mutatja meg, hogy ő itt versenyezne, ez az az impulzus, ami mutatja, mennyire komolyan veszi a dolgát. Egy autóversenyző szellemét mutatta meg.”

Norris vasárnap a pole-ból rajtolt, de Piastri az első kanyarban megelőzte és a második kerékcserékig ott is maradt, amikor is a McLaren elsőként hozta be Norrist, hogy fedezzék a mögöttük érkezőktől. Piastri emiatt végül csapattársa mögé jött vissza saját cseréjét követően, a csapat ekkor kérte Norrist, hogy adja vissza a helyet, amit végül három körrel a vége előtt tett meg.

Ez volt a 23 éves ausztrál első futamgyőzelme a Forma-1-ben, mindössze második évében, míg Norris maga is a másodikért küzd és szeretné magáról lerázni az örök második névjegyét. Norris a Red Bull bajnoki éllovasának, Max Verstappennek a legnagyobb kihívója, bár 76 pontos lemaradásban, míg Piastri az ötödik, további negyven ponttal követve őt.

Stella szerint a verseny előtt emlékeztették a két versenyzőt a csapat elveire és értékeire: „A csapatérdek az első. Ha ezt elszúrod, nem lehetsz a McLaren Forma-1-es csapatának tagja” – mondta, elismerve, hogy ezek az érdekek szembemehetnek az autóversenyzők ösztöneivel, de mindig is ezek voltak a legfontosabbak. Hangsúlyozta emellett, hogy a két versenyzőt egyenlőként kezelik:

„Szerintem Oscarral és Landóval elég szerencsés helyzetben vagyunk, mert nem igazán kell első számú pilótát választanunk. Igazságos verseny után, ha az egyikük kiérdemli, akkor védjük őt. Talán az utolsó pár versenyen, ha komoly esélyünk van valamelyik pilótával a bajnoki címre, felülvizsgáljuk ezt, de azt várom, hogy a másik pilóta magától ajánlja fel a segítségét. Ezt csak úgy érhetjük el, ha igazságosan kezeljük a versenyt, ahogy szerintem ma is tettük.”

Stella beszélt arról is, pontosan miért hozták ki előbb Norrist, mi pedig összevetettük ezt az adatokkal, hogy lássuk, megállja-e a helyét, itt olvashatjátok elemzésünket.