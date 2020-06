Két vonalvezetést használhat az F1 Bahreinben, az egyik egy „majdnem ovál”

Ahogy arról korábban is szóltak hírek, az F1 jelenleg azon gondolkozik, hogy két versenyt rendezzen Bahreinben: az elsőt november 29-én, a másodikat december 6-án. A két bahreini futam után következhetne a szezonzáró Abu Dhabi Nagydíj december 13-án.

Bahrein korábban már kipróbált a Forma-1-ben a jelenlegitől eltérő vonalvezetést is, amely kicsit hosszabb, mint a Forma-1-ben jelenleg használt – a hosszabb vonalvezetésen a 2010-es Bahreini Nagydíjat rendezték.

A Forma-1 sportigazgatója, Ross Brawn azt nyilatkozta, hogy könnyen lehet, hogy két különböző vonalvezetést fognak használni idén a két bahreini versenyre. Erről az F1.com-nak nyilatkozott:

„Bahrein egyik szép attrakciója, hogy rengeteg vonalvezetéssel rendelkezik. Szóval elmehetnénk Bahreinbe, és két különböző vonalvezetést is használhatnánk. Van egy majdnem ovál vonalvezetés, ami elég izgalmas lenne. Minden vonalvezetés „Grade 1-es” licenccel rendelkezik, tehát ez is az opciók között szerepelhet.”

„Két vonalvezetés használata elég sok munkát igényel a dolgozók részéről – például az időzítést két pályára kell beállítani, ezért időben kell szólnunk, ha így alakul. Ezt is figyelembe kell vennünk.”

Az F1 egyelőre még nem állította össze a tengerentúli versenyeket tartalmazó versenynaptárát – az utolsó ütemezett verseny a szeptember 6-i Olasz Nagydíj, míg sajtóhírek szerint hamarosan hivatalossá válhat az Azerbajdzsáni, a Szingapúri és a Japán Nagydíj törlése.

Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

A legvalószínűbb lehetőségnek pedig az tűnik, hogy az elmaradó tengerentúli versenyek helyét európai futamok fogják átvenni.

„Számos jó európai pálya van, ahol rendezni tudnánk 1-2 versenyt, hogy biztosra menjünk azt illetően, hogy elég hosszú lesz a szezon. De még nem akarunk kijelenteni semmit, ugyanis még mindig dolgozunk ezen.”

„Azt pedig mindenképp el akarjuk kerülni, hogy bejelentsünk valamit, aztán változtassunk rajta. Azonban időben be is kell jelentenünk a dolgokat, hogy az embereknek elég idejük legyen a tervezésre. Reméljük, hogy az idény második felében már nézők is kimehetnek néhány versenyre, és ebben az esetben hagynunk kellene időt a jegyértékesítésre és a promócióra is.” – mondta Brawn.

