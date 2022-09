Két szempontból is nehéz dolga lesz az új F1-es gyártóknak 2026-ban A 2026-os motorformulának köszönhetően két új gyártó fog belépni a Forma-1-be: az Audi és a Red Bull is teljesen új projekteket indított, azonban Christian Horner szerint két területen is jelentős hátrányban lesznek a fejlesztési időszakban az F1 veterán gyártóihoz képest.