Két neves cég is az Audi kegyeiért verseng – sajtóhír

A karikások 2026-ban, a Sauber teljes átvétele után lépnek majd be hivatalosan a Forma–1-be, de természetesen már évek óta keményen készülnek a debütálásra.

Egy jó csapat mellé pedig jó partnerekre és szponzorokra is szükség van, így az Audi ennek megfelelően korábban már megerősítette a BP-vel való együttműködést, akik a kenőanyagokat és az üzemanyagot fogják biztosítani számukra.

A színfalak mögött persze további lehetséges partnerekkel is tárgyalnak, ami ahhoz vezetett, hogy két sportszergyártó óriás is szeretne velük együttműködni a jövőben. Az Adidasról és a Pumáról van szó, a SportBusiness pedig úgy tudja, hogy az előbbi lehet a befutó.

Az Adidas korábban már bejelentette, hogy jövőre a Mercedest is támogatni fogják, de úgy tűnik, ez nem szab gátat annak, hogy egy másik neves istállóval is összeálljanak. A RacingNews365 ugyanakkor úgy tudja, a jelenleg a Ferarrival is dolgozó Puma is versenyben van még, a megállapodás pedig nagyjából évi 30 millió dollárról szól.

Annak kapcsán, hogy az Adidas miért akar beszállni a Forma–1-be, az év korábbi részében a márka vezérigazgatója, Bjorn Gulden beszélt a német Bildnek: „A három amerikai verseny komoly érdeklődést és nézettséget hozott a sportnak, még az Egyesült Államokban is, a Forma–1 pedig hatalmas üzlet.”

„Több csapattal is beszélünk, de a tervek már annyira előrehaladottak, hogy nem mondhatok semmit. Amint lehetséges, be fogjuk jelenteni.” Az Adidas állítólag a Red Bull-lal is megpróbált összeállni, de a címvédő alakulat kitart a Castore mellett, akik a McLarennel is együttműködnek.

