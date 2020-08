Két Mercedes a dobogón, de a 70. Évforduló Nagydíjon Red Bull-siker született!

A 70. Évforduló Nagydíj kezdete előtt a legnagyobb kérdés az volt, hogy a gumik hogy fogják bírni a megpróbáltatásokat, hisz a múlt heti, defektekkel tarkított Brit Nagydíjnál is lágyabb keverékeket hozott a Pirelli.

A rajt is kulcsfontosságúnak ígérkezett, hisz Valtteri Bottas első helyét itt lehetett volna a legkönnyebb elvenni, azonban a piros lámpák elalvásával a finn meg tudta őrízni vezető helyét, az egyetlen incidens Vettel kipördülése volt, amivel majdnem többeket is elkaszált, szerencsére nem történt baj.

Nico Hülkenbergnek nem sikerült megtartania a harmadik helyet, Max Verstappen megelőzte, míg Stroll elment Ricciardo mellett. A két Mercedes ezután 2-3 másodpercre el is húzott Verstappentől, és elkezdődött a szokásos játék.

Az első a boxban Alex Albon volt, aki mindössze 8 kör után jött Pierre Gaslyvel. Mindeközben Verstappen elkezdte lopni a távolságot a Mercedesekkel szemben, amire reagálva Bottast a 13., Hamiltont a 14. körben hozták ki.

Verstappen a keményeken azonban még tovább tudott növelni előnyén a közben szintén keményeket kapó Mercedesek előtt és kiautózott egy kiállásnyi különbséget, aminek köszönhetően fel tudta tenni a közepeseket és bár Bottas mögé jött vissza, a használt gumikon autózó finn nem tudta megtartani helyét.

A Mercedesnél ekkor már a kemények is felhólyagosodtak, nem is tudtak olyan tempót menni, mint Verstappen. Ezt egy alávágással akarták megoldani, a 33. körben jött Valtteri Bottas, de Max Verstappen is, így nem tudott bejönni a holland elé.

Innentől Lewis Hamiltonon volt a világ szeme, aki ilyen helyzetben többször is nyert már futamot úgy, hogy egyszerűen úgy kezelte a gumikat, hogy már nem kellett többet kijönnie, úgy tűnt, most is ez lehet a terv.

A 40. körben azonban az addig gazdálkodó Verstappenre rászóltak, hogy kezdje meg a 10 másodperces előny ledolgozását, és nagyon komoly tempóelőnyt demonstrált, emiatt a 42. körben kijött mégis Hamilton.

A brit a közben a keményeken roppant hosszú etapot futó Charles Leclerc mögé jött fel, aki megint remek versenyt futott a középmezőnyben, az új gumikon érkező Hamiltont azonban nem tudta megakadályozni, hogy megelőzze.

Következett Valtteri Bottas, akinek a gumijai már igen használtak voltak ekkor, és ez meg is látszott, másfél másodpercet is adott neki egy körben, a 48. körben megtámadta, a 49. körben pedig meg is előzte a DRS segítségével.

Mindeközben hátrébb Alex Albon Lance Strollt előzte meg, így feljött az ötödik helyre Leclerc mögé, elől pedig Verstappen még egy poént is elsüthetett, hiszen megnyerte a futamot jó stratégiájuknak és a holland remek gumikezelésének köszönhetően, a további sorrend: Hamilton, Bottas, Leclerc, Albon, Stroll, Hülkenberg, Ocon, Norris, Kvjat.

