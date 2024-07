Két korábbi Red Bull-pilóta is aggódik a 2026-os szabályváltozások miatt

Az FIA még júniusban leplezte le az autókra vonatkozó technikai szabályok tervezetét, és azóta sok szó esett arról, hogy milyen lehet majd a jövő Forma–1-e. Sokan tartanak attól, hogy nem a megfelelő irányba indul el a széria, hiszen az aerodinamikai előírásokat szinte teljesen az új erőforrások köré szabták.

Kisebb, keskenyebb, könnyebb autók, aktív aerodinamika, ami papíron ugyan jól hangzik, de a valóság már nem biztos, hogy ugyanezt fogja produkálni. Ettől tart Coulthard is, aki szerint az elektromos oldal erejének további növelése egy kör profiljára és a versenyzésre is hatással lesz.

„Emlékszem, hogy évekkel ezelőtt, még versenyzőként megkérdeztek, mit gondolok a szabályokról. Azt mondtam, hogy nem gondolok rájuk, mert ez nem az én dolgom. Adrian [Newey] és a technikai csapat dolga, hogy a szabályokon gondolkodjanak” – nyilatkozta a PlanetF1-nek.

„Én a sportszabályokon agyalok, hogy mit tudnék kihasználni, mik azok a helyzetek, ahol előnyt szerezhetek magamnak. Azokra a területekre koncentráltam, melyeket befolyásolhatok. Mindezt elmondva viszont aggódom, hasonlóan a mérnökökhöz és a pilótákhoz, hogy ez az 50/50-es felosztás az elektromos és a belső égésű oldal között megváltoztatja majd a kör profilját és lefolyását.”

„Alapvetően mindig az egyenesek végén éred el a maximális sebességed, majd pedig fékezel a kanyarba menet. Most viszont megvan arra az esély, hogy már az egyenes közepén elérik a végsebességet, majd pedig lassulni fognak, ami egészen más versenyzést eredményez. Mindenkinek ezzel kell majd boldogulnia, a legjobb pilóták fognak nyerni, a legjobb csapatok fognak nyerni, de másként fogunk tekinteni az egészre.”

Coulthard szerint emiatt az is előfordulhat, hogy az előzési lehetőségek is csökkenni fognak, mivel a lassabb tempó miatt rövidülnek a féktávok, ami rontani fogja a bevetődős előzések megvalósulását. Nem ő volt azonban az egyetlen, aki kissé kérdőre vonta az új szabályokat. A Red Bull másik egykori versenyzője, Mark Webber például a tömeg problémáira hívta fel a figyelmet.

A jelenlegi állás szerint 2026-ra 30 kilóval lehetnek majd könnyebbek az autók, de hogy ezt el is tudják-e érni a csapatok, az már más kérdés. Webber szerint jóval lejjebb kéne menni, a nehezebb autók ráadásul veszélyesebbek is, mint a könnyebbek.

„A súly komoly probléma. Egyszerűen túl nehezek. Minden versenyző könnyebb autókat szeretne, de amikor újabb 20 kilót pakolsz bele, akkor még tovább kell növelni a tömeget, hogy biztonságos legyen. 30 kilogramm mínusz olyan, mint egy húr a teniszütőn. Semmi. Szóval a jövőben meg kéne próbálniuk 150 kilót kiszedni az autókból.”

„Ez biztonságosabb is lenne. Amikor az autók nehezebbek, azok a pilóták számára is nagyobb veszélyt jelentenek. Én Brazíliában baleseteztem ugyanabban a kanyarban könnyű F1-es autóval és nehéz sportautóval is, a becsapódásnál pedig nem segít az extra tömeg. A könnyebb autók tehát biztonságosabbak is lennének” – hangzott az ausztrál véleménye.

Egy korábbi F1-es bajnok is a jelenlegi autók túlzott tömegére hívta fel a figyelmet, és nem festett jó képet a jövőről.