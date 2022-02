Két fiatal tehetséggel bővült az Alpine versenyzői akadémiája 2022-re

Doohan első teljes Formula 2-es idényére készül a Virtuosi Racing színeiben, miután a legendás ötszörös motoros világbajnok, Mick Doohan fia a tavalyi szezonban második tudott lenni az F3-ban a Tridenttel.

Az ausztrál ezzel lényegében követni fogja honfitársát, Oscar Piastrit, aki idén az Alpine tartalékversenyzője lesz, miután 2021-ben megnyerte az F2-t. Caldwell, aki nyolcadik lett az előző idényben az F3-ban, szintén az Alpine akadémiáját erősíti mostantól.

Eközben azt is megerősítették, hogy a brit is az F2-ben kezdi meg az idei szezont, méghozzá a Campos Racinggel, akikkel tavaly már ment két versenyt a sorozatban. Magának az akadémiának jelenleg négy tagja van, hiszen a most említett két pilóta mellett maradt náluk Caoi Collet és Victor Martins is.

Collet marad az MP Motorsportnál egy újabb szezonra az F3-ban, miután tavaly kilencedik lett a bajnokságban, Martins pedig az ART-hoz igazolt. Ezzel a bejelentéssel egyébként az is hivatalossá vált, hogy Csou Kuan-jü és Christian Lundgaard már nem tagjai az akadémiának.

Ez mondjuk érthető is, hiszen Csou az F1-ben, az Alfa Romeónál kapott ülést, míg Lundgaard az IndyCarban fog versenyezni idén a Rahal Letterman Lanigan Racing autójával.

