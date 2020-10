Keserű emlékei lehetnek Räikkönennek a Nürburgringről, de most elégedetten távozna

Hét hosszú év után a Forma–1 ismételten visszatér a Nürburgringre az Eifel Nagydíj keretében, amelyet a pályát körülvevő Eifel-hegységről neveztek el, amely bizony még ígérhet nekünk izgalmas pillanatokat most hétvégén az októberi időjárásnak köszönhetően.

A német pálya már sok nagyszerű jelenetet látott még a Grand Prix vonalvezetésen is, amely a Nordschleife „zöld poklát” váltotta fel. Räikkonenben azonban nem feltétlenül a legkedvesebb emlékek jöhetnek elő, amikor erre a helyszínre gondol.

A Jégembernek 2003-ban és 2005-ben is vezető helyről kellett feladnia a futamot, míg 2007-ben megszerezte a pole pozíciót, de aztán a rajt utáni felhőszakadás átírta az esélyeit, és végül még a futamot is be kellett fejeznie idő előtt.

Hiába azonban a nehéz szezon az Alfa Romeóval, a finn versenyző most végre jó eredményt szeretne elérni, és pontot szerezne a rekorddöntéssel egybekötött futamán. „Rekord vagy sem, én ugyanúgy közelítem meg ezt a hétvégét, mint bárki más. Amint az autóban vagyok, minden ugyanaz lesz.”

„Végezned kell a munkádat, és a lehető legjobb eredményre kell törekedned szombaton és vasárnap is. Az utóbbi időben sikerült előrelépést elérnünk, de még mindig előrébbről kellene indulnunk ahhoz, hogy a legtöbbet hozhassuk ki a versenytempónkból.”

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

„Remélhetőleg sikeresek lehetünk ezen a hétvégén. Már sokszor mentem itt, szerintem meg kellett volna nyernem pár futamot, de egy kicsikét balszerencsés voltam. Végül egyébként is csak a jó emlékek maradnak, szóval most megpróbálunk újabbakat hozzátenni majd” – mondta a Räikkönen.

Antonio Giovinazzi számára azonban ez lesz az első alkalom F1-es autóval ezen a helyszínen. Az olasz egyébként jó eredményekkel büszkélkedhet az F3-as időkből. „Az utóbbi futamok adtak egy kis magabiztosságot nekünk. Most már sokkal közelebb vagyunk az előttünk lévő autókhoz, és benne lehetünk a harcba, ha jól végezzük a dolgunkat.”

„Az alapvető dolgok továbbra sem változtak: jó időmérő kell és jó versenytempó vasárnap. Ha ez sikerül, akkor ott lehetünk a megfelelő helyen, amennyiben a lehetőség felkínálja magát. Jó emlékeim vannak a Nürburgringről. Versenyeztem itt a Formula 3-ban, és egy győzelmet, valamint két dobogót szereztem. Jó lesz újra itt menni ennyi idő után” – zárta az olasz.

