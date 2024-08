Keresi még a Mercedes a választ arra, miért lett "szauna" a W15-ös cockpitje Monzában

A Mercedes uralta a Forma-1-es Olasz Nagydíj szalagcímeit eddig Andrea Kimi Antonelli balesetével és 2025-ös bejelentésével, valamint azzal, hogy pilótáik a második szabadedzésen a felforrósodott ülésről panaszkodtak, bár Hamilton így is megnyerte azt. A Mercedes a beállítások szokásos péntek esti módosításával együtt ezt a problémát is igyekezett megoldani, több elméletük is van erre.

Lewis Hamilton így írta le a helyzetet: „Nevetségesen pirítóan meleg volt az autónkban. Nem tudom pontosan miért, de gyanítom, hogy a hűtőkből valahogy szivárog a meleg levegő. Szóval igen, nagyon forró volt. Úgy fájt, mintha gatya nélkül ültem volna le egy szaunában!”

A Motorsport.com értesülései szerint a Mercedes úgy látja, a problémát az okozhatja, hogy az autó többi elemeiből származó hő melegíti fel a cockpitet, például az energia-visszanyerő rendszer a forró monzai hétvégén a szokásosnál jóval forróbbra melegszik. Egy másik elmélet viszont a monzai vonalvezetés és az alacsonyan ülő, ground effectet használó autók közötti kölcsönhatást okolja.

Mivel ugyanis a lehető legtöbb leszorítóerő generálásához a lehető legalacsonyabban kell futnia az autóknak és miután Monzában kilapították a kerékvetőket, a csapatok a korábbinál lejjebb ültethetik az autókat. A Motorsport.com helyszíni tudósítója látta például, hogy az Ascari sikán kijáratánál Hamilton Mercedese sokkal jobban szikrázott, mint a többiek.

Ennek azonban megvan a hátulütője, ugyanis a kopólemez földön való vonszolása egyrészt kisebb hátrányt jelenthet a hosszú monzai egyenesekben, ráadásul a súrlódás miatt a kevesebb egyenessel rendelkező pályákon megszokottnál sokkal több hőt termel, ami aztán megrekedhet a cockpitben. Az autó hasmagasságának megemelése megoldhatja mindkét problémát.

Mindez azután történt, hogy Hamilton azt mondta, nem kell külön légkondícionáló a Forma-1-es autók cockpitjébe, miután ezeket a Holland Nagydíj hétvégéjén tesztelték. Az FIA jelenleg a kísérleti rendszer hatékonyságát teszteli, mielőtt döntene arról, hogy a jövőben bevezessék-e a bajnokságban.

Az ülésproblémák ellenére Hamilton zárta az élen a monzai második szabadedzést, bár a McLaren versenyzője, Oscar Piastri átvehette volna a vezetést legjobb körével, azonban az Ascari harmadik kanyarjában csúnyán megcsúszott alatta az autó.

Miután Zandvoortban is a Mercedes volt az élen a második szabadedzést követően, majd az időmérőre már nem maradt semmi ebből a formából, Hamilton arra figyelmeztetett, hogy a csapatnak „óvatosan kell dolgoznia a beállításokon, hogy ne rángassuk ki az autót az ágyból, ahogy a múltban.”