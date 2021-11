Keres-e magának másik sorozatot Piastri, amíg nem lehet ott az F1-ben?

Oscar Piastri Abu-Dzabiban megismételheti Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Nico Hülkenberg, Charles Leclerc és George Russell bravúrját, és már az első F2-es évében bajnok lehet – az F1-be azonban mégsem ő, hanem márkatársa, Csou Kuan-jü kerül fel, aki jelenleg 36 pontos lemaradással követi a pontverseny 2. helyén.

Piastri kezét nem akarta hosszabb távon elengedni az Alpine, az Alfa Romeo pedig tudta, hogy egy kölcsönszerződés esetén nem építhetnének rá, míg amennyiben a szintén tehetséges Csou nem válik be náluk, bármikor félreállíthatják a saját nevelésük, Theo Pourchaire miatt.

Az Alpine már bejelentette, hogy Piastri lesz 2022-ben a tartalék és szimulátoros versenyzőjük, azonban ellentétben például Robert Kubicával, vagy a Mercedes tartalékosaival, Stoffell Vandoorne-nal és Nyck de Vriesszel, Piastri nem fog aktívan versenyezni egyetlen sorozatban sem.

Nem követi például az F1-es álmaikat lassan feladó F2-es kollégáit, Christian Ludgaardot vagy Callum Ilottot az IndyCarba:

„Soha nem gondoltam arra, hogy az IndyCarba szerződök jövőre, bármi erről szóló hír csak a sajtó spekulációja volt” – mondta Piastri a Motorsport.tv This week with Will Buxton showjában. „Remek sorozatnak tűnik, de én jelenleg még arra koncentrálok, hogy bekerüljek az F1-be. Ki tudja, talán egy napon majd ott leszek, de sosem jött szóba 2022-vel kapcsolatban.”

Az Alpine WEC csapata miatt akár Le Mans-ban is kipróbálhatná magát Piastri, de jövőre még ezt a lehetőséget is elvetette.

„Nem hiszem, hogy ebből lenne valami jövőre. Nem tudom, hogyan néz ki a WEC naptárja, de ha bármikor is ütközne az F1-es feladataimmal, akkor az utóbbi élvezne prioritást. Az Alpine azért fog fizetni, hogy az F1-gyel foglalkozzak jövőre, és én sem akarom, hogy bármi más zavarjon.”

Mivel az F1 jövőre kötelezővé teszi majd az értesüléseink szerint a fiatalok bevetését a pénteki szabadedzéseken, Piastri így is sokszor ülhet majd be az Alpine 2022-es autójába, emellett pedig széleskörű tesztprogrammal jutalmazza majd az Alpine a hűségét a 2021-es autóval is.

„Elfoglalt leszek jövőre. Az európai versenyeken én leszek majd a csapat szimulátorosa, ahol finomítjuk a beállításokat, a technikai szabályváltozások miatt pedig tesztelésre használhatjuk majd az idei autót is – általában egy tesztautónak kétévesnek kell lennie. Bár versenyezni nem fogok, sokszor fogok F1-es autót vezetni, ami még mindig elég jó. Az Alpine belém fektetett bizalmát mutatja, hogy egy külön tesztprogramot fognak összeállítani nekem.”