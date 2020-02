Képes összeállítás a 2020-as F1-es Ferrariról, az SF1000-ről

A Ferrarinál minden adott lehet a sikerhez: költségvetés, gyár, fejlesztések, erős páros... Nem sok csapat mondhatja el ezt magáról, de mégis több mint 10 éve nem voltak bajnokok Maranellóban, ami nagyon hosszú idő.

Még több F1 hír: Nézd újra a Ferrari egészen látványos F1-es bemutatóját: videó

Nagyon sok függ az erős alapoktól, ami a Ferrarinál tavaly nem volt meg. Emiatt a mérnökök úgy döntöttek, hogy 2020-ra teljesen átszabják az autójukat, amit ma mutattak be egy különleges olaszországi helyszínen.

„Az autóról azt tudom elmondani, hogy a szabályok stabilak maradtak, így a startpontot a tavalyi autó, az SF90 jelentette. Viszont a koncepciót tekintve annyira extrémet választottunk, amennyire csak tudtunk.” - nyilatkozta Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnöke.

Hatalmas volt az érdeklődés az új gép, az SF1000, és a festés iránt, amivel a tradíciók és a múlt előtt szeretnének tisztelegni. A Ferrarinál nagy hagyományai vannak ennek, és ez természetesen mindenkinek fontos a legendás istállónál.

„Rengeteg erőfeszítést tettünk abba, hogy csökkentsünk az autó súlyán. Sokat dolgoztunk a motoron, de nemcsak a beszerelésén, hanem minden egyes komponensen, hogy jól alkalmazkodjon a változó technikai szabályokhoz, például, hogy az olajfogyasztást 50 százalékkal csökkentik.” - tette hozzá Binotto.

Ferrari SF1000 halo detail Fotó készítője: Ferrari

Vettel sem hagyta szó nélkül az új autót: "Már most egy kicsit olasznak érzem magam, rengeteg olasz ételt eszem, szeretem az olasz embereket, és az egész kultúrát. Nagyon szenvedélyes vagyok a Ferrari iránt, amely az olasz történelem része"

Leclerc is készen áll az újabb kihívásra: „Fizikálisan a hegyekben készültem fel, hogy a legjobb formában legyek, mentálisan pedig a felkészülésem hasonló volt, mint a tavalyi. Igyekszem most is a legjobbat nyújtani, keményen dolgoztunk a csapattal, hogy a lehető legjobb autót készítsük.”

Most pedig jöjjön a nagyobb képgaléria az új autóról, amivel Vettel és Leclerc fog rohamozni. A német és a monacói között még nagyobb lehet a rivalizálás, ha az autó kellően gyors lesz a világbajnoki címhez a Mercedes és a Red Bull ellen.

Slider Lista Ferrari SF1000 sidepods detail 1 / 25 Fotót készítette: Ferrari Ferrari SF1000 sidepods detail 2 / 25 Fotót készítette: Ferrari Ferrari SF1000 side detail 3 / 25 Fotót készítette: Ferrari Ferrari SF1000 rear detail 4 / 25 Fotót készítette: Ferrari Ferrari SF1000 rear detail 5 / 25 Fotót készítette: Ferrari Ferrari SF1000 rear detail 6 / 25 Fotót készítette: Ferrari Ferrari SF1000 nose detail 7 / 25 Fotót készítette: Ferrari Ferrari SF1000 nose detail 8 / 25 Fotót készítette: Ferrari Ferrari SF1000 halo detail 9 / 25 Fotót készítette: Ferrari Ferrari SF1000 halo detail 10 / 25 Fotót készítette: Ferrari Ferrari SF1000 front wing detail 11 / 25 Fotót készítette: Ferrari Ferrari SF1000 front wing detail 12 / 25 Fotót készítette: Ferrari Ferrari SF1000 front wing detail 13 / 25 Fotót készítette: Ferrari Ferrari SF1000 front wing detail 14 / 25 Fotót készítette: Ferrari Ferrari SF1000 front wing detail 15 / 25 Fotót készítette: Ferrari Ferrari SF1000 front suspension detail 16 / 25 Fotót készítette: Ferrari Ferrari SF1000 detail 17 / 25 Fotót készítette: Ferrari Ferrari SF1000 cockpit detail 18 / 25 Fotót készítette: Ferrari Ferrari SF1000 suspension detail 19 / 25 Fotót készítette: Ferrari Ferrari SF1000 20 / 25 Fotót készítette: Ferrari Ferrari SF1000 21 / 25 Fotót készítette: Ferrari Ferrari SF1000 22 / 25 Fotót készítette: Ferrari Ferrari SF1000 23 / 25 Fotót készítette: Ferrari Sebastian Vettel, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari, Mattia Binotto, Team Principal Ferrari, Ferrari SF1000 24 / 25 Fotót készítette: Ferrari Sebastian Vettel, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari , Ferrari SF1000 25 / 25 Fotót készítette: Ferrari

Sebastian Vettel és Charles Leclerc is egy egészen szép Ferrarit kap a 2020-as F1-es szezonra, de sokkal fontosabb, hogy versenyképes legyen a Mercedes és a Red Bull-Honda ellen.