Lenyűgöző képeken és videón a Ferrari egészen elképesztő szerdai F1-es eseménye

A Ferrari egyértelműen a legnagyobb és legértékesebb név a motorsportban. A Forma-1-ben azonban 2007 óta nem ünnepelhettek egyéni világbajnoki címet, de ez nem jelenti azt, hogy az olasz szurkolók elpártoltak volna a csapatuktól, mely ezen a hétvégén Monzában nagyon jó eséllyel pályázhat a győzelemre, bár az időjárás még közbeszólhat, mivel vasárnapra garantáltnak tűnik az eső.

Szerdán a Ferrari egy több mint látványos eseménynek adott otthont, miközben amerre a szem ellátott, csak rajongók foglaltak helyet a színpad előtt, ahol Charles Leclerc és Sebastian Vettel mellett korábbi ferraris pilóták is megjelentek: Alain Prost, Jean Alesi, Gerhard Berger, René Arnoux, Eddie Irvine, Luca Badoer, Ivan Capelli, Giancarlo Fisichella, Kimi Raikkonen, Arturo Merzario, Felipe Massa, Mario Andretti.

A versenyzők társaságában a meghívottak között szerepelt Jean Todt, Luca di Montezemolo és Stefano Domenicali is, akik a maguk idejében fontos pozíciót töltöttek be a Ferrarinál. Ez volt az az esemény, melynek ideje alatt megerősítésre került, hogy az Olasz Nagydíj 2024-ig hosszabbított a Forma-1-ben, amivel a legendás pálya a naptárban maradhat. Mindeközben a színpadon különlegesebbnél különlegesebb autók kaptak helyet. Természetesen pár utcai gép is képviseltette magát, mint a Monza SP1 és SP2, valamint az F8 Tributo és a 488 Pista Spider.