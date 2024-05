Képek: Akcióban a Ferrari SF-24 fejlesztett változata Fioranóban!

Az elsősorban az oldaldoboz és a motorvédő lemez megváltozott filozófiája köré épülő SF-24-es karosszériájának többi része is átalakul, hogy a Ferrari nagyobb nyomást helyezzen a Red Bullra és megpróbálja lerázni a rohamtempóban fejlődő McLarent.

A csapat, melynek oldaldobozán a légbeömlő alsó fele nyúlt ki az év elején, immár a felső szegélyt húzta ki, úgy, ahogy a Red Bull is, azonban míg a Red Bull a lehető legjobban összezsugorította a nyílást, a Ferrarinál ez nagyobb még.

Eközben a függőleges légbeömlő a váz mellett egybeolvad a fenti fő elemmel, így egy nagy nyílás lett belőlük, mint az idei Alpine és a Mercedes esetében. Ennek következménye, hogy eltűnik a glória hátsó lábánál a függőleges légbeömlő kivezetése és megváltozik az itteni szárnyacska alakja, egy, a kobrák nyakára hasonlító alakú lemez uralja ezt a területet.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Fotót készítette: Davide Cavazza

Meghosszabbították a visszapillantó tükrök kifelé vezető szárát is, hogy a légáramlatokat az oldaldoboz felső felülete felé tereljék. Az oldaldoboz alakja is megváltozott egyébként, hasa alatt jóval nagyobb hely van, így a Ferrari tervezői az oldalát és csípővonalát is átmunkálhatták, hogy jobban működjön együtt a padlólemez alatta lévő szakaszával.

Ezek a külső változások kétségtelenül az SF-24 belsőségeinek átrendezésével is jártak, a hűtők és az erőforrás egyéb kellékeit új helyre kellett kölzöztetni vagy teljesen újratervezni. Ennek következményeként a motorvédő lemez is átalakult, a korábbi, polcszerű részre helyezett redőnyszerű szellőzés helyett egy nagy kivezetés van az elem közepén, míg a hátsó része leszűkül, hogy több hely legyen a kivezetett meleg levegőnek.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Fotót készítette: Davide Cavazza

Könnyen lehet, hogy ezen újdonságok egy része már Kínában és Miamiban elérhető lehetett volna, azonban a sprinthétvégék és az ezekkel járó limitált tesztelési lehetőség miatt valószínűleg úgy döntöttek, Imola lesz a megfelelő ennek a nagy lépésnek a bevezetésére, lesz ugyanis idejük rendesen felmérni, pontosan mivel is van dolguk.

Ezzel a lépéssel a csapat jó alapot tehet le a szezon következő fázisára, már amennyiben a szimulátorban látottak a való életben is visszaköszönnek. Egy másik teszten közben az FIA sárvédőit is kipróbálták, erről itt írtunk.