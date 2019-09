Kellett a szingapúri „pofon” Leclerc karrierjében?

Charles Leclerc idén Spa és Monza mellett Bahreinben, Bakuban, Ausztriában, Németországban és Szingapúrban is nyerhetett volna, a monacói azonban a rajtelsőségei legnagyobb részét nem tudta győzelemre váltani. A fiatal versenyző sebessége és tehetsége megkérdőjelezhetetlen, miközben kezdi megmutatni azt az oldalát, amit eddig nem ismerhettünk.

Leclerc egy vérbeli versenyző, aki képes agresszívan vezetni, mint azt láthattuk Angliában és Olaszországban is, valamint adott esetben saját döntéseket hoz, ellenmondva a taktikának vagy a Ferrarinak. Charlesnak legutóbb Szingapúrban volt meg a lehetősége, ami sorozatban már a harmadik győzelmét hozta volna.

A Ferrari taktikája azonban közbeszólt, bár Mattia Binotto tagadta, hogy ez szándékos lett volna a részükről és valóban elgondolkoztak azon, hogy utasítást adjanak Sebastian Vettelnek arra, hogy engedje maga elé a csapattársát, ám végül nem tették és ezzel a német több mint 1 év után újra nyerni tudott a Forma-1-ben.

„Noha furcsának tűnik ezt mondani, valójában Charles számára ezt is fontos volt átélni, aki egyértelműen elégedetlen volt a verseny végeredményével, azzal, ahogy alakultak a dolgok. Éhes a győzelemre, és így is kellett cselekednie, ám hosszú távon még előnye is származhat ebből, hogy most a csapat sokkal nyugodtabb lesz, kevesebb zavaró tényezővel és jobban koncentrálhatnak az autó fejlesztésére, ami a következő szezonra való felkészülés szempontjából létfontosságú.”

Brawn legbelül örül a Ferrari eredményeinek, mivel úgy tűnik, hogy az olaszok, a második családja visszatalált a győzelemre útjára. Az, hogy az SF90 Szingapúrban is versenyképes volt, mindenkit meglepett, hiszen eddig az ehhez hasonló pályákon lassú volt a gép. Miután a szabályok nem sokat változnak 2020-ra, nagyon erős alapokkal készülhet a következő évre a csapat.

„Fontos pillanat volt ez Sebastian Vettel számára is, aki egy nehéz időszakon ment keresztül, különösen Monzában, amikor a Ferrari csapatának tagjaként alig tudott mosolyogni. Ez egyúttal egy morális pluszt is jelentett az egész csapat számára, kezdve Mattia Binotto csapatfőnökkel. A Ferrari egyértelműen előrébb lépett az autójával, és a Szingapúrba vitt fejlesztések jelentős hatást gyakoroltak a pályán, ahol a leszorítóerő kulcsfontosságú.”

„Ezek a frissítések sikere a 2020-as idényt illetően is jó hírt jelentenek. Ráadásul a győzelem elkerülhetetlenül ellensúlyozta Vettelt, ami helyreállította a bizalmát, és enyhíti a Leclerc fenomenális fejlődéséből fakadó nyomást, valamint a csapat dinamikájára gyakorolt bármilyen hatást.”

