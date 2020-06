Kellemetlen csend, amikor Vettel megérkezik: feszültség mindenhol (videó)

A Ferrari világbajnok versenyzője, aki az év végén távozik Maranellóból, napra pontosan 1 évvel ezelőtt rég volt ennyire feldúlt, mint akkor. Az FIA által kiszabott 5 másodperces időbüntetése elvette tőle a győzelmet.

Ennek következtében Lewis Hamilton kapta meg a 25 pontot és a győzelemért járt trófeát. A brit címvédő és időközben hatszoros világbajnokká vált rekorder ezzel tovább növelte az előnyét a bajnokságban, miközben a csapattársa és a közvetlen riválisa, Valtteri Bottas még csak a dobogóra sem tudott felállni a másik Mercedesszel.

A német gyártó csapatánál Toto Wolff azt nyilatkozta, hogy jogos volt a büntetés. Mattia Binotto, a Ferrari főnöke azonban másképpen közelítette meg a dolgot, vagy a helyzetet, ami valóban nagyon nehéz volt.

Sokak szerint azonban ez az 5 másodperc túlzó voltt. Daniil Kvjat, a Toro Rosso orosz versenyzője is ezt mondta. Vettel utolsóként érkezett meg a váróba, ahol nagy volt a csend. Hamilton és Leclerc is érezte, jobb, ha most nem kommentálják a helyzetet.

A német nem a Mercedes versenyzőjére haragudott, amit személyesen közölt is vele. A sors furcsa fintora, hogy a háttérben Gilles Villeneuve, a Ferrari tragikus körülmények között elhunyt legendája egyik idézete szerepel, melynek lényege, hogy mindig úgy versenyzett, hogy mindent beleadott és imádta a versenyzést.