Kegyetlen bizonyítvány: "Vettel karrierjének vége, kész!"

Sebastian Vettel idén nagyon komoly vetélytársat kapott csapaton belül, a Ferrari ugyanis Charles Leclerc-re bízta Kimi Raikkönen korábbi ülését, és a monacói egy pillanatig sem tervezte, hogy háttérbe vonul.

Vettel és Leclerc rivalizálása már a szezon elején elkezdődött, de a nyáron durvult el, míg a csúcspontot a Brazil Nagydíj jelentette, ahol egymás kiesését okozták. A német világbajnok végül nem is tudott csapattársa előtt maradni, ráadásul mindkettejüket megelőzte a két Mercedes-pilóta mellett Max Verstappen is.

Tom Coronelt a Ziggo Sport kérte fel, hogy értékelje a szezont, és ezzel kapcsolatban a túraautó-versenyző kíméletlenül őszinte bizonyítványt állított ki Vettellel kapcsolatban.

"Ez egyszerű, a karrierjének vége. Vége. Már tavaly is láthattuk Hockenheimben, hogy az élről is tudott rontani. És most jött egy fiatal, aki vállalni meri a kockázatot, és le is győzte őt" - mondta Coronel.

A túraautós holland szerint innen már nem tud visszakapaszkodni Vettel. "Már nem tartozik többé oda, a karrierjének csak egyszerűen vége van. Kész. Most kell befejezni, mielőtt még rosszabb lesz a helyzet" - jelentette ki Coronel.

A forma-1-es szakértő, Robert Doornbos ehhez a következőket tette hozzá. "Leclerc lett a szombat embere a hét pole-lal. A szezon elején még nagy volt a különbség a javára, de aztán Vettelnek volt pár jó versenye. Drámai szezon volt, de elsősorban Leclerc-rel" - mondta a szakértő.

A műsorban Doornbos és Coronel kicsit össze is vitatkoztak, Coronel szerint csak az számít, hogy melyikük szerzett több pontot, ugyanakkor Doornbos szerint azért, mert Vettel gyengébb volt idén csapattársánál, még nem kell azonnal hazamennie.

