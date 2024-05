Kedvelt megoldást hoz vissza Imola az F1-es pályára, hogy megoldja a nagy problémát

Ahogy az F1-es pilóták megkezdték a pályabejárást a hétvégi Emilia Romagna Nagydíj előtt, a legjelentősebb változások, amelyeket észrevehetnek, az olasz pálya bukótereiben történtek. A pálya kulcsfontosságú területeit átalakították, a korábbi aszfaltos területek csökkentek, és helyükre kavicságyak kerültek.

Ezek a Piratella kijáratánál vannak, ahol a kavicságy most sokkal közelebb fut a pálya jobb oldali széléhez. Az Acque Minerali kanyar külső oldalán lévő aszfaltozott bukóteret szintén drámaian lecsökkentették, és kavicságyra cserélték, ami nem hagy hibalehetőséget az autóknak, amikor áthaladnak a kanyaron.

A Variante Alta kijáratánál is kavicságy lett, ami azt jelenti, hogy bármilyen hiba, amit a versenyzők ezen a részen elkövetnek, mint például Charles Leclerc megpördülése a 2022-es nagydíjon, valószínűleg végleges kiesést jelent.

A megújított bukóterek már a múlt hónapban Imolában megrendezett WEC-futam előtt is megvoltak, ahol számos incidens történt a futam közepén lezúduló zápor közepette. A kavicságyakkal kapcsolatos szemléletváltás az aszfaltos bukóterek elmúlt években tapasztalt növekedése miatti ellenérzések közepette történt.

Míg az aszfalt adott némi hibázási lehetőséget a versenyzőknek, és azt jelentette, hogy a hibákat nem büntetik végzetesen, az F1 legújabb álláspontja közepette a pályakorlátokkal való visszaélésekkel kapcsolatos problémáknak is teret nyitott.

Ez a tavalyi Osztrák Nagydíjon érte el a csúcspontját, ahol a kavicságyak hiánya hozzájárult ahhoz, hogy a pilóták többször is szélesre futottak a pályán - és a verseny során 1200 szabálytalanságot számoltak össze.

A Red Bull Ring pályán várhatóan idén is lesznek változások, és úgy tudni, hogy Monzában is lesznek módosítások néhány kanyarban az idei Olasz Nagydíjra. A Spa-Francorchamps-i pálya néhány évvel ezelőtti átalakításának részeként több kavicságyat építettek be, aminek a versenyzők különösen örültek.

Carlos Sainz akkor azt mondta: „Üdvözöljük a kavicságy visszatérését, és imádkozzunk, hogy a jövőben még több kavics legyen, meg fű, meg minden. Mert szerintem pont erre van szükségünk, hogy a pályák ismét szépek és látványosak legyenek.”

Imola a rázóköveken is változtatott - újra dupla rétegeket telepítettek a pálya különböző kanyarjaiban. A 2-es 4-es 5-ös, 9-es és 19-es kanyarok bal oldalára, valamint a 3-as 6-os, 11-es és 12-es kanyarok jobb oldalára kerültek. A 15-ös kanyar (Variante Alta) kijáratánál is helyeztek el belőlük.

