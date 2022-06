„Kár, hogy Hamilton nem hagyja abba, amíg a csúcson van”

Tavaly az utolsó körben veszítette el a világbajnoki címet Max Verstappennel szemben, de a brit már korábban szerződést hosszabbított a Mercedesszel 2023 végéig. Az idei szezon azonban nem indult túl fényesen számára, mivel az istálló W13-as autója messze elmaradt a várakozásoktól.

Emellett sokszor az új márkatársa, George Russell is túlszárnyalja őt, bár azt nem lehet kijelenteni, hogy Hamilton rosszul teljesítene. Elsősorban inkább a balszerencséjének köszönheti, hogy a helyzet nem fest a legfényesebben számára házon belül.

Stewart mindezek alapján úgy gondolja, talán eljött már a visszavonulás ideje. „Lenyűgözően teljesített, szerény háttérrel rendelkezett, mielőtt egy bizonyos Ron Dennis nevezetű úriember felkarolta volna, mert annyira jó volt gokartban” – mondta Stewart a The Convex Conversation podcastben.

„Elképesztően tehetséges volt már a legelejétől kezdve. Most már megvan neki a sokadik bajnoki címe. Mennyi is van neki, hét vagy nyolc? Most viszont nehézségei vannak, mert a csapattársa gyorsabb nála az időmérőkön, amit nehezen fog tudni kezelni. Szerintem azonban eljött számára a visszavonulás ideje.”

„Ott van a zene, a kultúra, szereti a divatot, és a ruhaipar tökéletesen passzolna hozzá. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sikeres lesz, mert rengeteg pénzt keres, méghozzá kiérdemelten, mert ő korszakának legjobbja. És ennél többet nem is tehetsz.”

A skót tehát úgy gondolja, Hamiltonnak talán már vissza is kellett volna vonulnia, mivel már nincs olyan eredmény, mellyel még inkább bebiztosíthatná az örökségét. „Lewis az Ayrton Sennákkal, az Alain Prostokkal, vagy talán még a Jackie Stewartokkal van egy kategóriában. Remekül képviselte a sportot.”

„Most azt szeretném látni, hogy felhagy ezzel. Kár, hogy nem hagyja abba, amíg a csúcson van, de ez most már nem is fog megtörténni. Ettől függetlenül viszont okosabb megállni, minthogy keresztülmenj azon, hogy már nem vagy képes arra, amire korábban.”

