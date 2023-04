Káosz Miamiban: víz alatt áll az F1-es pálya is

Napok óta hevesen esik az eső Miamiban, a város lefolyórendszere pedig már nem is bírta a terhelést, és a város számos pontja víz alá került.

Pontosan ez történt a Hard Rock stadion környezetével is, ahol már megkezdték a Forma-1-es futam előkészületeit. Egy, a Redditre felkerült kép tanulsága szerint a pálya több pontja is teljesen víz alá került, így a pálya dolgozóinak a legfontosabb feladata most a víz kiszivattyúzása.

Miami szomszédságában, Fort Lauderdale-ben már vészhelyzetet rendeltek el helyi jelentések szerint, miután az időjárás előrejelzések további viharokra számítanak Floridában.

A legnagyobb kérdés az, hogyan bírja az F1-es pálya felülete az esőzéseket. A 2023-as futam előtt a teljes pályát újraaszfaltozzák, miután 2022-ben szó szerint elmállott az F1-es autók terhelése alatt a pálya különös felülete.

A helyi építési törvények miatt ugyanis a pálya felületének is részben helyi nyersanyagokból kellett készülnie. A pályáért felelős Apex Circuit Design és az aszfaltspecialista R3 úgy döntött, hogy mészkövet kevernek a gránit mellé, ez azonban egy olyan pályafelülethez vezetett, amit tavaly élesen kritizáltak a pilóták, és „nem F1-színvonalúnak” minősítették.

Idén a pálya újraaszfaltozását már Herman Tilke és a Tilke Company vezényelte, de kérdéses, hogy az áradások közepette milyen minőségben tudják átadni a pályát az F1-es mezőnynek.